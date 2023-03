Pourquoi tombe-t-on plus facilement amoureux au printemps ?

L'ESSENTIEL Le printemps coïncide avec une envie accrue de relations amoureuses.

Il existe des explications biologiques mais aussi psychologiques.

Sérotonine, mélatonine et testostérone sont trois hormones qui participent à cette montée de désir.

Le désir renait-il au printemps ou bien souhaitons-nous tomber amoureux à cette période ? Est-ce le corps qui se réjouit, influencé biologiquement, ou bien le cerveau qui monte dans les tours comme la sève à chaque nouvelle saison ? Les ours et les marmottes se réveillent, tout comme les humains. Il existe bien une possible explication biologique : "Il semble que le changement au printemps est surtout dû au facteur de luminosité", explique le sexologue clinicien Bruno Martin(1). L'expert cite également un afflux de mélatonine et de sérotonine, qui peuvent défatiguer ou réveiller les personnes, les rendant plus disposées à démarrer de nouveaux projets, surtout face à des corps légèrement vêtus.

Des hormones en cause : sérotonine, mélatonine et testostérone

La sérotonine, un messager chimique du cerveau aux effets antidépresseurs reconnus, est impliquée dans des fonctions aussi diverses que le sommeil ou la sexualité. Elle provient du tryptophane, un acide aminé aux effets relaxants.

La sérotonine joue également un autre rôle important : elle est utilisée pour fabriquer de la mélatonine, une hormone active qui régule le sommeil et augmente le désir, comme plusieurs études l'ont démontré.

Enfin, au printemps, les gens s'habillent plus légèrement. Les hommes sont particulièrement sensibles aux stimuli visuels. Une peau nue, des épaules découvertes, des cuisses exposées vont provoquer une augmentation du taux de testostérone dans le sang.

L’hormone mâle, surnommée aussi hormone du désir, s'installe dans le cerveau, activant plusieurs zones du désir. L'exposition à ce type de stimulations (comme pour les films érotiques ou les fantasmes sexuels) entraîne une augmentation de la testostérone et donc le désir d'avoir des relations sexuelles. Par ailleurs, lorsqu'une femme s'habille plus légèrement, elle se sent plus attirante.

Une différence entre les humains et les animaux

Les animaux se reproduisent selon un calendrier d’accouplement précis, le but est de procréer au meilleur moment de l'année pour que la progéniture survive. Chez l'Homme, rien de tel et le sexe est le plus souvent déconnecté de la reproduction. Chacun a des relations sexuelles quand cela lui convient, hiver, été, printemps... "La biologie joue sans doute un peu sur les grandes tendances de l’espèce et le réveil de l’amour au printemps, admet le Pr Michel Reynaud, psychiatre et auteur du livre 'L’amour est une drogue douce en général’ (Ed. Robert Laffont). Mais je crois tout autant à la sensorialité et à une explication psychologique."

La renaissance du printemps

Au printemps, les journées rallongent et on sort plus facilement le soir, comme s'il fallait sortir de l’hiver, s'évader des appartements, respirer, rencontrer et s'ouvrir aux autres…

Les stimuli se combinent, ajoute le médecin. "Les couleurs, les parfums, les goûts et les sons explosent au printemps. Les femmes s’habillent de tons plus vifs et plus attractifs. Les jupes légères, les mojitos en terrasse, la musique tard le soir...Tout cela réuni fait que les possibilités de rencontres augmentent, conclut le psychiatre. Le miracle du printemps, il est là."

(1)Revue Sexologie, 29 avril 2014