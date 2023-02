9 positions pour atteindre l'orgasme plus facilement

L'ESSENTIEL L'orgasme n'est pas toujours facile à atteindre, certaines conditions peuvent favoriser sa venue.

Certaines positions sont plus stimulantes pour les partenaires.

Avoir un orgasme ne garantit pas forcément qu’une relation sexuelle soit pleinement satisfaisante, mais il peut y participer. Lorsque les deux partenaires sont pleinement acteurs du rapport sexuel et qu'ils se sentent tous les deux désirés, l’orgasme peut venir parachever l’acte sexuel.

Relation sexuelle : ne pas se fixer l'orgasme comme but

Dans une relation sexuelle, concevoir l'orgasme comme une exigence est contre-productif. Ne vous focalisez pas sur les règles que vous connaissez pour atteindre l'orgasme, car le chemin varie d'une personne à l'autre et aussi d'un rapport à l'autre.

Profitez du moment présent en prenant le temps de vous étreindre, de vous caresser, de vous embrasser ou de vous masser, cela peut réduire l'anxiété et le stress de la performance et conduire à un meilleur lâcher-prise.

En couple ou en solo, être attentif à l’atmosphère

Une ambiance paisible et sereine vous permet d’oublier les soucis et les inquiétudes qui vous stressent, et vous empêchent de vous abandonner à l’orgasme. Un éclairage doux, une musique de fond, des draps accueillants et du temps devant vous concourent à créer de bonnes conditions.

En couple ou en solo, pour atteindre l'orgasme, il faut apprendre à connaître ses points sensibles et ce qui procure du plaisir.

Choisir des positions sexuelles stimulantes

Certaines positions du Kamasutra stimulent le clitoris et le point G chez la femme, ainsi que le prépuce ou le point P chez l'homme :

Le Bateau ivre

La chandelle

L’Amazone

La chaise

Le Grand 8

L’équerre

La chevauchée fantastique

La Croix norvégienne

L’étoile

N'hésitez pas à faire vos propres expériences pour accéder au plaisir.

En savoir plus : " L'orgasme sans tabou" de Linda Lou Paget, aux éditions Marabout.