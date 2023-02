Cette IA peut décrypter votre état de santé grâce aux traits du visage

L'ESSENTIEL L’âge biologique reflète l’état physiologique ou fonctionnel d’une personne.

Les modes de vie influent grandement notre vieillissement cellulaire.

Au fil des années, notre visage change : des petites rides apparaissent au coin des yeux, les joues s’affaissent ou le front se plisse. Cependant, nous ne vieillissons pas tous au même rythme. On a parfois l’impression qu’une personne de 40 ans fait beaucoup plus âgée, ou qu'au contraire une personne de 60 ans paraît plus jeune que son âge. Ce phénomène correspond à l’âge biologique qui caractérise la santé de notre organisme et évolue différemment selon les modes de vie (alimentation, activité physique, consommation de tabac…). Il est donc plus difficile à déceler que notre âge chronologique, autrement l'âge qui correspond à notre certificat de naissance.

Des horloges qui estiment l’âge chronologique et l’âge biologique

Dans une recherche publiée en 2020 dans la revue Nature Metabolism, Jing-Dong Han, biologiste numérique de l’université de Pékin, et son équipe ont analysé les photos de visages en 3D de 5.000 personnes résidant à Jidong (Chine) afin de développer un outil permettant de calculer l’âge biologique.

Les chercheurs ont alors créé une horloge qui estime l’âge chronologique et une seconde qui prédit l’âge biologique grâce à une intelligence artificielle (IA). Ces horloges du vieillissement permettent d’observer les changements présents sur le visage à travers les années.

"Le vieillissement accéléré est hautement associé à des infections et à des inflammations"

Lors de la recherche, une différence de trois ans a été constatée entre les prédictions de l’IA et l’âge réel des participants. Les chercheurs ont alors estimé que les volontaires qui paraissaient trois ans plus âgés vieillissaient plus rapidement, alors que les sujets qui paraissent trois ans plus jeunes vieillissaient plus lentement.

Au cours de l’étude, les scientifiques ont également examiné les modes de vie des participants et ont réalisé des prises de sang. D’après les résultats, la consommation de tabac, les ronflements ou un taux élevé de mauvais cholestérol étaient liés à un vieillissement physique plus rapide. Pour Jing-Dong Han, "le vieillissement accéléré est hautement associé à des infections et à des inflammations". Ces troubles se traduisent par des changements des traits physiques comme un affaissement de la peau et un rétrécissement du front. À l’inverse, les personnes ayant des habitudes de vie plus "saines" vieillissaient plus lentement.

"Dans l'ensemble, nous constatons que les humains vieillissent à des rythmes différents, tant dans le sang que dans le visage, mais de manière cohérente et avec une hétérogénéité qui culmine avec l'âge moyen. Notre étude fournit un exemple de la manière dont l'intelligence artificielle peut être exploitée pour déterminer l'âge perçu des humains en tant que marqueur de l'âge biologique, tout en ne dépendant plus des erreurs de prédiction de l'âge chronologique, et pour estimer l'hétérogénéité des taux de vieillissement au sein d'une population", ont complété les chercheurs.