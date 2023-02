Avoir un but dans la vie, la solution pour réduire sa consommation d'alcool ?

L'ESSENTIEL L’alcool est la deuxième cause de mortalité prématurée et une des toutes premières causes d’hospitalisation dans l’Hexagone.

Environ un quart des Français ont toujours une consommation qui dépasse les recommandations.

On le sait : les étudiants aiment faire la fête. Que ce soit pour profiter d'une soirée ou pour célébrer la fin des examens, les jeunes ont tendance à souvent boire de l’alcool. Même s'ils ne le ressentent pas nécessairement sur le moment, les excès s'accumulent avec le temps. Depuis plusieurs années, de nombreuses cohortes ont montré que la consommation excessive de boissons alcoolisées est néfaste pour notre organisme. Elle peut provoquer des troubles cognitifs, des maladies cardiovasculaires ou encore des cancers. Il convient ainsi d’en boire avec modération.

Selon une récente étude, il n’est pas nécessaire de bannir complètement l'alcool de sa vie pour éviter certains problèmes de santé. Pour pouvoir maîtriser et réduire l'envie irrésistible de siroter des boissons alcoolisées, il faudrait tout simplement trouver un but précis dans sa vie. "Cette recherche a mesuré la corrélation entre la réactivité neuronale aux signaux d'alcool en tant que risque, et le fait d’avoir de la vie en tant que facteur de protection pouvant influencer le lien entre l'envie d'alcool et la quantité de consommation", ont indiqué les chercheurs de l’université de Pennsylvanie (États-Unis).

L'envie d'alcool, "l'un des facteurs prédictifs les plus forts de la consommation réelle"

Pour les besoins des travaux, ils ont suivi le comportement et les attitudes de 54 étudiants en bonne santé. Une fois par jour, les participants ont répondu à des questions sur leurs objectifs dans la vie et chaque matin et chaque soir, ils ont dû indiquer à quel point ils avaient envie de boire et s’ils avaient consommé de l'alcool.

"Nous nous sommes concentrés sur l'envie d'alcool parce qu'il s'agit de l'un des facteurs prédictifs les plus forts de la consommation réelle. Si vous avez envie de boire, vous êtes plus susceptible de le faire. Mais ce n'est pas parce que vous avez envie d'alcool que vous allez sortir et boire, donc nous voulions savoir ce qui pousse les consommateurs à boire", a déclaré Yoona Kang, auteure de l’étude, dans un communiqué.

Dans le cadre de ces recherches, les jeunes volontaires ont dû effectuer une IRM. Les auteurs ont analysé leur activité cérébrale pendant qu’ils regardaient des photos de bière, de vin ou de personnes trinquant lors d'une fête. "Nous avons examiné l'activité dans le striatum ventral, une région du cerveau impliquée dans la récompense et associée aux besoins", ont spécifié les scientifiques.

Nos objectifs ont un impact sur notre façon de penser et d’agir

D’après les résultats, publiés dans la revue Addiction, les étudiants dont le cerveau montrait une plus grande réactivité neuronale lorsqu'ils voyaient des photos d'alcool, étaient plus susceptibles de boire réellement des boissons alcoolisées après en avoir eu envie. En revanche, les personnes qui avaient un but dans la vie étaient moins enclines à en consommer après avoir vu les images.

"Avoir le sentiment que sa vie est guidée par des valeurs et des objectifs peut avoir des effets puissants sur la façon dont les gens pensent et se comportent. (…) Les étudiants sont dans une période formatrice où ils apprennent les normes relatives à la consommation d'alcool et établissent leurs propres habitudes qui affecteront leur santé plus tard dans la vie", a expliqué Yoona Kang. Selon l’équipe, des recherches supplémentaires doivent être menées pour s’assurer que ces résultats peuvent être généralisés à des personnes qui ne sont pas étudiants.