Alcool : si vous devenez rouge après avoir bu, attention aux maladies cardiaques

L'ESSENTIEL La consommation d'alcool est à l'origine de nombreuses maladies : hémorragie cérébrale, cancers, hypertension…

Il est recommandé de ne pas boire plus de 10 verres d’alcool par semaine, ni plus de 2 verres par jour. Par ailleurs, il faut veiller à avoir des jours dans la semaine sans consommation.

Après quelques verres de vin ou de bière, votre visage devient rouge et vous avez chaud ? Faites attention à votre santé vasculaire. Une étude de l’université de Stanford révèle que le gène responsable de ce phénomène augmente les risques de maladie cardiaque.

Une mutation génétique pouvant augmenter les risques cardiaques

Environ 8 % des personnes, principalement d'Asie de l'Est ou du Sud-Est, rougissent après avoir bu de l’alcool. Ce "coup de chaud" est génétique. Il touche les personnes ayant une variante du gène ALDH2 * 2. Elle provoque une déficience en enzyme ALDH2, responsable du métabolisme de l'alcool.

Les chercheurs de Stanford ont voulu comprendre ce qui se passe exactement lorsqu'une de ces personnes subit ces bouffées vasomotrices après un verre ou deux. Ils ont alors découvert que le phénomène augmente les risques de maladies cardiaques. Plus précisément, la mutation provoque une inflammation des vaisseaux sanguins en réponse à la consommation d'alcool. Cela favorise la diminution de la circulation du sang dans tout le corps et peut entraîner une maladie coronarienne.

"Nous avons découvert que les souris porteuses de cette variante présentaient une dilatation vasculaire altérée", a expliqué Joseph Wu, directeur du Stanford Cardiovascular Institute et co-auteur de l'étude, au Daily Beast. "Lorsqu'elles recevaient de l'alcool, les rongeurs atteints de cette variante présentaient des vaisseaux plus grands, une épaisseur des vaisseaux accrue et une contraction et une relaxation vasculaires altérées".

Les résultats démontrent que les individus porteurs de la mutation ALDH2 * 2 souffrent d'une altération de la fonction vasculaire, même après une consommation d'alcool modeste ou "un verre standard". Ainsi, toute quantité d'alcool leur serait potentiellement dangereuse, surtout si elles ont des facteurs aggravants tels que des antécédents familiaux de maladie cardiaque, d'hypertension artérielle ou d'hypercholestérolémie.

Un possible traitement ?

Les chercheurs, dont les travaux ont été publiés dans la revue Science Translation Medicine le 25 janvier 2023, pensent par ailleurs avoir trouvé un potentiel traitement. Leurs expériences en laboratoire ont montré qu’un médicament contre le diabète, appelé "empagliflozine", pouvait combattre ce trouble et ses conséquences. Il a également amélioré la fonction des vaisseaux sanguins chez la souris.

Le Dr Wu a expliqué au site américain que le produit ne "stimule pas directement l'activité ALDH2". Ainsi, les patients continueront à avoir le teint rouge après un verre. "Cependant, notre étude a montré que l'empagliflozine pouvait potentiellement être utilisée comme mesure préventive contre les maladies vasculaires, en particulier dans la cohorte de patients à haut risque tels que les porteurs d'ALDH2 * 2 qui boivent de manière excessive".