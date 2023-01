MINOCA : une forme de crise cardiaque qui touche surtout les femmes

L'ESSENTIEL Environ 75.800 femmes meurent d'une maladie cardiovasculaire chaque année dans l'Hexagone. Cela représente ainsi la première cause de décès chez les Françaises.

Près de la moitié des femmes de moins de 60 ans victimes d’un infarctus du myocarde ont dit ne pas avoir ressenti les symptômes présentés par les hommes : douleur dans la poitrine irradiant le bras gauche et la mâchoire.

Les 3 signes les plus fréquents chez les femmes sont une sensation d'épuisement, un essoufflement à l'effort et des nausées.

L’hôpital américain Cedars-Sinai a décidé de sensibiliser la population à une forme de crise cardiaque méconnue : l’infarctus du myocarde avec artères coronaires non obstructives. Surnommé MINOCA par les anglophones (pour Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries), cette maladie touche principalement les femmes.

MINOCA : qu'est-ce que c'est ?

L’infarctus du myocarde avec artères coronaires non obstructives est provoqué par une mauvaise circulation sanguine vers le cœur sans qu'il n'y ait de blocage au niveau des artères. Ce point est problématique au moment de la prise en charge, notent les cardiologues du Cedars-Sinai, Dr Janet Wei et Dr Noel Bairey Merz.

"Lorsque nous diagnostiquons une crise cardiaque, nous nous appuyons sur une seule méthode d'imagerie - l'angiographie coronarienne - pour nous dire s'il y a un gros blocage dans les artères coronaires. Avec le MINOCA, l'angiographie peut sembler normale parce qu'on ne voit pas d'artère obstruée. Alors les patients ne savent pas pourquoi ils ont eu une crise cardiaque", ont-ils expliqué pendant une conférence de presse reprise par Medicalxpress.

Entre 5 et 6 % des patients qui ont fait un infarctus, ont souffert de la forme MINOCA. Selon les données recueillies, ces malades sont plus susceptibles d’être plus jeunes (58 ans contre 61 ans) et d'être des femmes (jusqu’à 50 % pour les MINOCA contre 25 % en cas de coronaropathie obstructive).

Les principales causes de ce trouble sont une érosion de plaque d'athérome non-obstructive qui perturbe la circulation sanguine ou encore une thrombose coronarienne. Par ailleurs, des spasmes des artères coronaires, qui entraînent une mauvaise circulation sanguine vers le cœur, peuvent aussi être responsables, surtout au sein de la gent féminine.

"En outre, une dissection spontanée de l'artère coronaire, c'est-à-dire lorsque le vaisseau sanguin se déchire. C'est la cause la plus fréquente de crises cardiaques chez les femmes enceintes et en post-partum", ajoutent les experts.

MINOCA : les symptômes à repérer

Les signes du MINOCA sont les mêmes que ceux d'une crise cardiaque chez une personne qui a des artères bloquées. C'est-à-dire :

un inconfort thoracique (douleur, pression, oppression) ;

un essoufflement ;

des nausées ;

des étourdissements.

Certains facteurs de risque ont été identifiés :

une hypertension artérielle ;

un taux de cholestérol élevé ;

du diabète ;

le tabagisme.

Toutefois, ils tendent à être moins fréquents chez les patients MINOCA que chez les malades qui ont eu des crises cardiaques avec maladie coronarienne obstructive.