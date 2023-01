L'apnée du sommeil serait liée à des os et des dents plus faibles chez l’adulte

L'ESSENTIEL En France, l’apnée du sommeil toucherait 2 à 5 % de la population adulte, ce qui représente 1 à 3 millions de patients, selon la Haute Autorité de Santé.

Elle se traduit par une obstruction partielle ou complète des voies respiratoires pendant le sommeil et par l'arrêt de la respiration plusieurs fois par nuit.

Cette condition peut se manifester par des ronflements forts, des halètements, des étouffements et une somnolence diurne.

L’apnée du sommeil pourrait-elle augmenter les risques de développer de l’ostéoporose ? C’est ce qu’avance une récente recherche menée par l'université de Buffalo (UB) aux États-Unis, publiée dans CRANIO : The Journal of Craniomandibular and Sleep Practice. Puisque, selon les résultats des chercheurs, l’apnée du sommeil, aussi appelée syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil (SAHOS), serait liée à une faible densité minérale osseuse chez les adultes, ce qui est un indicateur d'ostéoporose, une maladie osseuse dans laquelle les os deviennent faibles et cassants. En plus d'augmenter le risque de fractures, une faible densité minérale osseuse a également un impact sur la santé bucco-dentaire, provoquant le desserrage des dents et l'échec des implants dentaires.

Apnée du sommeil : quelles conséquences sur la santé ?

Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont utilisé la tomodensitométrie à faisceau conique (CBCT), un type de rayons X, pour mesurer la densité osseuse dans la tête et le cou de 38 participants adultes, dont la moitié souffrait d'apnée du sommeil. Les volontaires touchés par l'apnée du sommeil avaient une densité minérale osseuse significativement plus faible que les participants sans condition.

L'apnée du sommeil, qui se caractérise par une difficulté à respirer pendant le sommeil, peut provoquer une hypoxie (faible taux d'oxygène dans le corps), une inflammation, un stress oxydatif et des schémas respiratoires raccourcis. Chacun de ces symptômes peut avoir un effet négatif chronique sur le métabolisme osseux et, en fin de compte, sur la densité osseuse, expliquent les auteurs de l’étude.

"Plusieurs implications pour le traitement orthodontique"

"Bien que le lien entre l'apnée obstructive du sommeil et la faible densité minérale osseuse n'ait pas encore été entièrement exploré, cette étude offre de nouvelles preuves sur leur lien qui pourraient avoir plusieurs implications pour le traitement orthodontique", a déclaré l'auteure principale, Thikriat Al-Jewair, professeure agrégée d'orthodontie à l'UB School of Dental Medicine, dans un communiqué.

"Si un patient a reçu un diagnostic d'apnée du sommeil, cela peut influencer la planification et la gestion du traitement. L'imagerie CBCT est devenue une partie intégrante de la pratique orthodontique quotidienne et pourrait être utilisée comme outil de dépistage de la faible densité minérale osseuse", a-t-elle ajouté. Selon la chercheuse, "les orthodontistes pourraient alors informer leurs patients de leur propension à une faible densité minérale osseuse et les encourager à consulter davantage leur médecin." Cependant, de futures recherches avec des échantillons plus importants sont encore nécessaires pour confirmer ces résultats.