Grand froid : 8 gestes à connaître pour s'en protéger

L'ESSENTIEL Une étude, publiée en 2015, montre que le froid est responsable de plus de décès que la chaleur au niveau mondial (7,29 % contre 0,42%).

Le froid est connu pour causer une contraction des vaisseaux sanguins ainsi qu'une hausse de la pression artérielle et du rythme cardiaque. Ainsi, il est conseillé aux personnes atteintes d'une maladie coronarienne de limiter leur exposition au froid.

Météo France a placé 20 départements - essentiellement dans le Centre et sur les massifs - en vigilance jaune ce week-end du 28 et 29 janvier 2023, en raison du froid ou encore des risques de neige et de verglas. La Lozère, le Cantal et la Haute-Loire sont pour leur part en vigilance grand froid. Ainsi prudence : les températures négatives peuvent mettre l’organisme en difficulté.

En plus des dangers immédiats (hypothermie, gelures…), elles sont susceptibles aussi d'avoir des effets retardés sur la santé. Les risques d’accidents vasculaires cérébraux, d’infarctus et d’infections respiratoires sont par exemple accrus. Plusieurs gestes simples permettent de se protéger.

Froid : les bons gestes à faire chez soi

Températures négatives, vent glacé, verglas… face à ces éléments, les autorités sanitaires appellent à la prudence. Il est conseillé de :

Rester chez soi autant que possible.

Maintenir une température ambiante d’environ 19 degrés sans utiliser un chauffage mobile d’appoint à combustible en continu : en effet, ce type d’appareil peut augmenter les risques d’intoxication au monoxyde de carbone.

Veiller à la bonne ventilation du logement : il ne faut pas bloquer les aérations et ouvrir les fenêtres au moins deux fois par jour pour avoir une bonne qualité de l’air intérieur.

Faire vérifier les installations de chauffage au gaz ou de production d’eau chaude pour réduire, là aussi, les risques d’intoxication au monoxyde de carbone.

Manger convenablement et équilibré pour aider le corps à faire face au froid.

Grand froid : ce qu’il faut faire en cas de sortie

Si vous êtes obligé de sortir, plusieurs précautions permettent de réduire les risques de chute, d’engelure ou encore d’hypothermie. Il faut :

Adapter votre habillement : privilégiez les couches multiples tout en portant une attention particulière aux extrémités (tête, mains, oreilles, pieds). Optez pour de bonnes chaussures pour éviter les chutes. Les matériaux doivent être respirants et les semelles antidérapantes.

Prêter attention aux vêtements des enfants aussi : ils doivent être habillés chaudement et couverts. S’ils sont en poussette, il faut veiller à ce qu’ils puissent bouger régulièrement pour se réchauffer.

Bien s'équiper pour les trajets en voiture, : prenez une couverture, des vêtements chauds, un téléphone portable chargé, vos médicaments habituels, une boisson chaude dans un Thermos, au cas où le véhicule serait bloqué par la neige.

Grand froid : les erreurs à ne pas faire

Certains gestes qui paraissent anodins peuvent être fatals par grand froid. Il est conseillé d'éviter :