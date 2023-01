Un mystère médical de 80 ans, causant la mort de bébés, résolu

L'ESSENTIEL L'implication de la mutation du gène CYP24A1 dans certaines formes d'hypercalcémie a été mise en lumière en 2011.

Après l'épidémie d'intoxication à la vitamine D, de nombreux pays européens ont interdit l'ajout de vitamine D dans les aliments à partir des années 50.

Dans les années 30 et 40, plusieurs bébés sont décédés lorsque de la vitamine D a été ajoutée dans plusieurs produits alimentaires pour lutter contre rachitisme. La plupart de ces très jeunes victimes sont mortes car elles souffraient d’une maladie appelée hypercalcémie infantile sévère. Elle est le plus souvent causée par une mutation du gène CYP24A1. Toutefois, environ 10 % des patients souffrant de cette pathologie n'ont pas cette particularité génétique.

Des chercheurs de l'université d'East Anglia (UEA) sont parvenus à expliquer la cause de ce mystère médical.

Mystère médicale : la forme des gènes compterait aussi

Cette hypercalcémie génétique empêche une métabolisation correcte de la vitamine D. Cela provoque une accumulation de calcium dans le sang et entraîne des lésions rénales et des calculs rénaux. Cette pathologie peut être mortelle pour les tout-petits, comme le montrent les événements survenus il y a environ 80 ans.

"Nous voulions savoir exactement pourquoi ces 10 % semblaient avoir la maladie, mais sans la mutation génétique qui en était la cause", explique le Dr Darrell Green, chercheur principal des travaux publiés dans le Journal of Bone and Mineral Research. Son équipe a ainsi suivi 47 personnes souffrant d'hypercalcémie infantile de type 1 sans être porteuses de la mutation identifiée.

Une analyse génétique plus approfondie de six échantillons de sang de ces volontaires a permis de découvrir que s’il n’y avait pas la mutation sur le gène CYP24A1, sa forme physique était anormale.

"Cela nous indique que la forme des gènes est importante dans la régulation des gènes - et que c'est la raison pour laquelle certaines personnes vivaient avec une hypercalcémie génétique, mais sans diagnostic définitif", indique l’expert.

"À une échelle plus large, pertinente pour la génétique et la santé, nous savons que les gènes doivent avoir la séquence correcte pour produire la bonne protéine. Mais dans une couche supplémentaire de complexité, nous savons maintenant que les gènes doivent également avoir une forme physique correcte", ajoute-t-il.

Hypercalcémie : une maladie qui peut rester non-diagnostiquée longtemps

Le professeur Bill Fraser qui a codirigé cette étude, met en garde contre cette maladie qui peut parfois passer inaperçue pendant plusieurs années : "Les causes génétiques de la toxicité de la vitamine D peuvent rester non diagnostiquées durant de longues périodes, jusqu'à l'âge adulte, se révélant parfois pendant la grossesse lorsque la fortification des mères en vitamine D se produit. Nous voyons aussi des patients avec des causes non diagnostiquées de calculs rénaux récurrents qui souffrent de cette maladie depuis de nombreuses années."

"Le traitement comprend l'évitement de la supplémentation en vitamine D chez les sujets présentant les anomalies génétiques particulières que nous avons identifiées. Un effet secondaire bénéfique de certains médicaments antifongiques comprend l'altération du métabolisme de la vitamine D en abaissant la vitamine D active. Cela diminue les niveaux de calcium et peut donner aux patients une qualité de vie plus normale, que nous avons commencé à prescrire chez certains patients", ajoute-t-il.

Après avoir résolu ce mystère médical, les chercheurs prévoient de poursuivre leurs travaux sur le rôle de la forme des gènes. Ils comptent entre autres étudier sa potentielle influence sur d’autres maladies comme le cancer.