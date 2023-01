Déodorant : plusieurs marques pointées du doigt par 60 Millions de consommateurs

L'ESSENTIEL Ajoutons que, selon les dermatologues, l’usage des déodorants anti-transpirants peut s’avérer contre-productif.

En effet, priver notre organisme de la régulation de la température corporelle qu’apporte la transpiration au niveau du dessous des bras risque, paradoxalement, d'augmenter la production de sueur des autres parties du corps.

Le caractère cancérigène des ingrédients inorganiques tels que les sels d'aluminium dans les produits de soins n'a pas été réellement prouvé chez les humains pour l'instant.

60 Millions de consommateurs a testé 22 marques de déodorants et fait un classement, de la lettre A (sans réserve d'utilisation) à la lettre E (utilisation déconseillée), appelé "CosmétoScore" à l’instar d'un NutriScore sur les produits alimentaires sauf qu'il s'agit cette fois de produits cosmétiques. Pour réaliser un panel large, les testeurs ont sélectionné huit références certifiées bio, des formats bille, des aérosols et trois références pour ados, dont un utilisable à partir de 8 ans. Les anti-transpirants ont quant à eux été classés à part.

Les déodorants "pour homme" obtiennent les pires notes

Les déodorants “pour homme” font significativement partie des moins bien classés. Aucun d’entre eux n'a obtenu une note au-dessus du “D”. Les marques pointées du doigt ? Axe, Mennen, Nivea Men, Brut et Florame. Les marques avec une certification bio et celles qui ciblent les plus jeunes sont aussi dans le viseur et suivent dans le classement. Selon l'association, tous ces déodorants contiennent des substances “irritantes ou problématiques”.

Dans le compte rendu de cette étude, 60 Millions de consommateurs pointe le déodorant Avène, destiné aux 12 ans et plus, à qui il est reproché d'utiliser des ingrédients polluants, comme des polymères ou du silicone.

"Ne pas utiliser d'anti-transpirant sur une peau lésée, rasée ou épilée"

L'association alerte également sur les produits contenant de l'alcool, très irritants sur une peau fraîchement rasée ou épilée. Le déodorant Monsavon est notamment dénoncé pour son manque de prévention. “L'alcool dénaturé apparaît en premier ingrédient, ce qui implique qu'il est présent en assez forte quantité. […] Il est regrettable que le fabricant se contente d'une précaution en petits caractères (Ne pas appliquer sur la peau endommagée).” Ce déodorant reste sur le podium du classement, “sa formule courte reste vertueuse”, signale 60 Millions de consommateurs.

Enfin, l'enquête s'alarme de la présence des sels d'aluminium, suspectés d'être des perturbateurs endocriniens et d'avoir des effets cancérogènes. Ils sont majoritairement présents dans les antitranspirants, mais on peut aussi les retrouver dans un déodorant classique. Or, “le taux d'aluminium n'étant pas étiqueté, impossible de savoir quel produit en contient le plus.” Il est donc préférable, comme le conseille l'association, de “toujours bien suivre la recommandation de ne pas utiliser d'anti-transpirant sur une peau lésée, ou fraîchement rasée ou épilée”.