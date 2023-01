Bronchiolite, grippe, Covid : la triple épidémie s'apaise en France

L'ESSENTIEL Compte tenu de la circulation active de plusieurs virus respiratoires, un renforcement de la vaccination contre la Covid-19 et contre la grippe chez les personnes ciblées reste nécessaire, indique Santé Publique France.

30 % des enfants de moins de 2 ans sont affectés par la bronchiolite chaque année, d’après le Ministère de la Santé et de la Prévention.

"La prudence reste de mise", rappellent les autorités sanitaires mais les voyants sont au vert. Le nombre de cas de Covid, de bronchiolite et le nombre de passages aux urgences pour la grippe sont en diminution.

Bronchiolite en France : une nette baisse du nombre de cas graves

En Île-de-France, l'épidémie de bronchiolite est même terminée, d’après Santé Publique France. Au niveau national, du 9 au 15 janvier, 1.537 enfants ont été vus aux urgences (dont 93 % de moins d'un an), et 637 ont dû être hospitalisés. Des chiffres en baisse d'environ 30 % en sept jours, et très inférieurs à ceux enregistrés lors du pic de début décembre.

Pour diminuer le risque de bronchiolite, une infection respiratoire des petites bronches due à un virus respiratoire très répandu et très contagieux, indique le Ministère de la Santé et de la Prévention, Santé Publique France a publié de nombreuses recommandations :

"Se laver les mains pendant 30 secondes, avec de l’eau et du savon avant et après un change et avant tétée, câlins, biberon, repas, etc, ou en utilisant une solution hydroalcoolique s’il n’est pas possible de se laver les mains. Eviter, quand cela est possible, d’emmener son enfant dans les endroits publics confinés (transports en commun, centres commerciaux, etc.) où il risquerait d’être en contact avec des personnes enrhumées.”

L'épidémie de grippe et de Covid ne sont pas terminées

La grippe suit la même tendance à la baisse : on observe une "diminution des indicateurs de la grippe dans toutes les classes d'âge et dans toutes les régions métropolitaines", rapporte Santé publique France. Le nombre de passages aux urgences est passé à 3.500 la semaine dernière contre près de 15.000 fin décembre.

Les hospitalisations et les consultations médicales pour des cas de grippe diminuent également mais une "reprise à la hausse des indicateurs grippe reste toujours possible au cours des semaines à venir", a prévenu Santé Publique France. D’ailleurs, la maladie est toujours à un stade épidémique dans toute la métropole - et la plus grande partie des outre-mer - et fait preuve d'une "sévérité" marquée cette saison.

Concernant la Covid, la vague actuelle est en déclin et a même atteint le nombre de 6.000 cas par jour en moyenne, un plancher atteint pour la dernière fois en novembre 2021.