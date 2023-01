Grippe : l’épidémie ralentit mais reste à un niveau élevé

L'ESSENTIEL En plus de la vaccination contre la grippe, l’adoption systématique par tous des gestes barrières est un moyen efficace pour se prémunir des infections respiratoires et de leurs complications.

Après la contamination par le virus de la grippe, la maladie se déclare en moyenne sous 48 h.

Les symptômes de la grippe sont une forte fièvre (autour de 39°C) accompagnée de frissons, une grande fatigue, des douleurs musculaires, des maux de tête et une toux sèche et douloureuse.

L’épidémie de grippe qui a commencé précocement cette saison, semble perdre de sa vigueur. Dans son dernier bulletin hebdomadaire, Santé Publique France indique que "la circulation des virus grippaux ralentissait dans l’ensemble des régions métropolitaines tout en se maintenant à un niveau élevé" lors de la dernière semaine de l’année 2022.

Syndrome grippal : baisse des consultations chez le médecin

Lors de la semaine du 26 décembre 2022 au 1er janvier 2023, le taux de consultations pour syndrome grippal était de 286 pour 100.000 habitants. Cela représente une chute de 26 % par rapport à la semaine précédente. Même constat chez SOS Médecin. La proportion de cas de grippe a diminué de 18 %. Cette tendance à la baisse était observée dans toutes les classes d’âge, excepté chez les 65 ans et plus.

"En comparaison des données observées durant les saisons 2015-16 à 2021-22, l’activité en médecine de ville pour syndrome grippal passait d’un niveau d’intensité très élevé à un niveau modéré tous âges confondus, et restait à un niveau d’intensité élevé chez les 65 ans et plus", précise Santé Publique France.

Cette tendance est enregistrée dans toutes les régions, excepté en Auvergne-Rhône-Alpes, Centre-Val de Loire et Occitanie où les indicateurs étaient stables.

Grippe : des hospitalisations toujours en hausse chez les séniors

Les urgences ont accueilli moins de cas pour des symptômes grippaux (-27 %), excepté chez les seniors (+10 %). "Le nombre d’hospitalisations après passage était globalement en légère hausse (+3 %), mais cette augmentation était portée par les 65 ans et plus (+18 %)", précise le rapport hebdomadaire.

Par ailleurs, la part d’hospitalisations pour grippe continuait de progresser avec 44 cas pour 1.000 hospitalisations toutes causes. Les services de réanimation ont, de leur côté, soigné 370 cas graves depuis le début de l’épidémie, dont 269 depuis 3 semaines.

Santé Publique France précise qu’en comparaison aux données des précédentes épidémies de grippe, l’activité à l’hôpital restait la semaine dernière "à un niveau d’intensité très élevé tous âges confondus".

L'agence prévient également : "Les congés de fin d’année favorisent généralement la diminution de la circulation de la grippe, mais un rebond peut être observé après la rentrée, incitant au maintien de la plus grande vigilance au cours des prochaines semaines."

Pour la bronchiolite, l’épidémie se poursuit en France métropolitaine ainsi qu’en Guadeloupe, Guyane, Martinique et à Mayotte. Toutefois, une baisse des passages aux urgences et des hospitalisations est enregistrée (-15 %, -20 %).