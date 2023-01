Menstruations : peut-on dormir avec un tampon toute la nuit ?

L'ESSENTIEL Le tampon est en nette perte de vitesse chez les Françaises puisque moins d’une sur cinq (19 %) déclare y avoir recours durant ses règles, d’après une étude Ifop de 2021.

Les culottes menstruelles gagnent un intérêt croissant auprès des femmes soucieuses de leur confort et de l’impact écologique de leurs protections périodiques, d’après 60 millions de Consommateurs.

Pendant les règles, dormir paisiblement n’est pas chose facile : crampes, douleurs et gênes, ajoutées à la crainte de salir les draps, peuvent en effet entraver un sommeil de qualité. Dormir avec un tampon peut être une solution pour garder le flux sous contrôle et mieux dormir, à condition de respecter certaines directives, d’après l'obstétricienne Stacie Jhaveri.

Changer régulièrement de tampon empêche les mauvaises bactéries de se multiplier

Ainsi, il est important de mettre le tampon juste avant de se coucher et de ne pas le porter pendant plus de huit heures. En effet, laisser un tampon trop longtemps en place peut entraîner le syndrome du choc toxique (SCT), une infection bactérienne très rare, mais potentiellement mortelle, provoquée par les bactéries staphylocoques, streptocoques ou clostridium sordelli.

Lorsqu’on utilise un tampon ou une coupelle menstruelle, le sang stagne dans le vagin. Se crée alors un environnement très favorable à la multiplication de ces bactéries. Or elles sécrètent une toxine qui, se diffusant dans l’organisme via la circulation sanguine, peut s’attaquer à nos organes : foie, reins, poumons…

"Dans un premier temps, cela se manifeste par une forte fièvre, des symptômes qui rappellent ceux de la grippe ou de la gastro, ou encore des éruptions cutanées. Mais dans les cas les plus extrêmes, le choc toxique peut entraîner une défaillance des organes, un coma, voire le décès”, d’après l’Inserm.

Ainsi, si vous savez que vous allez dormir plus de huit heures, il est préférable d'utiliser une serviette hygiénique ou des sous-vêtements périodiques comme une culotte menstruelle, conseille l'obstétricienne.

Adapter la taille du tampon au flux est primordial

Il ne s'agit en outre pas seulement de savoir combien de temps laisser le tampon en place mais aussi de connaître la taille la plus adaptée :

"Le risque de développer un SCT est plus élevé si vous utilisez un tampon plus absorbant que celui dont vous avez besoin. Si vous utilisez le tampon le plus absorbant pour un flux très léger, il y a de fortes chances pour que vous pensiez à le changer moins souvent. Vous courrez également le risque d'assécher votre mucus vaginal, laissant ainsi la place à davantage de bactéries dans l'organisme", prévient la Dr Jhaveri.

Ces règles s’appliquent également pour le port du tampon pendant la journée.