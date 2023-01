Les avantages santé du mariage selon la science

L'ESSENTIEL En 2021, en France, 220.000 mariages ont été prononcés, d’après Statistica.

Les personnes non mariées peuvent également jouir d'une bonne santé grâce aux liens sociaux solides qui sont déterminants pour la santé.

De la réduction du risque d'hypertension et de maladies cardiaques à la diminution du risque de décès ou de suicide… le mariage protège la santé des partenaires, d’après des chercheures de l'université de Purdue dans l'Indiana, aux Etats-Unis.

Etre marié préserve des effets néfastes de l'inflammation sur la santé

Dans un article de The Conversation, elles expliquent que c’est parce qu’il procure notamment aux partenaires un sentiment d'appartenance, davantage de possibilités d'engagement social et une réduction du sentiment de solitude.

Tout cela a un impact sur le processus inflammatoire de l'organisme, c'est-à-dire la façon dont l'organisme réagit à une maladie, une blessure ou un malaise : "Bien que l'inflammation soit nécessaire à la guérison, l'inflammation chronique est associée aux maladies cardiaques, à l'arthrite, aux cancers et aux maladies auto-immunes”, écrivent les auteures.

Les personnes mariées vivent plus longtemps

Le troisième avantage concerne la longévité. Les hommes et les femmes mariés vivent, en moyenne, deux ans de plus que leurs homologues non mariés, indiquent les auteures. L'une des raisons de cet avantage en termes de longévité est l'influence des partenaires sur les comportements.

Les études montrent en effet que les personnes mariées mangent mieux et sont moins susceptibles de fumer et de boire excessivement, ce qui leur permet de vivre plus longtemps.

Mariage : les partenaires ont une bonne influence

En outre, les couples mariés sont plus susceptibles de vouloir améliorer les comportements de santé de leur partenaire, comme l'exercice physique, surtout si les habitudes du conjoint sont moins bonnes que les leurs.

Les données suggèrent que les partenaires dans un mariage homosexuel ont tendance à s'engager dans un travail d'équipe pour promouvoir mutuellement des comportements de santé sains.

Les hommes profitent davantage des effets positifs du mariage sur la santé

Dans les couples hétérosexuels en revanche, ce sont les femmes qui ont tendance à prendre l'initiative de promouvoir de tels comportements, au bénéfice de leur mari.

"Les femmes assument également plus de responsabilités en termes de coordination des rendez-vous chez le médecin et de promotion du respect des conseils médicaux pour leurs maris que les maris ne le font pour leurs femmes”, écrivent les auteures.

Ainsi, dans les couples hétérosexuels, ce sont surtout les hommes qui bénéficient des avantages du mariage sur la santé, concluent les scientifiques.