Engelures au pénis : le prince Harry décrit sa mésaventure avec le froid

L'ESSENTIEL Selon la durée d’exposition au froid et son intensité, les lésions des gelures sont plus ou moins profondes.

Si vous pensez souffrir d’une gelure grave avec une zone rouge et enflée et la présence de cloques, des soins hospitaliers sont nécessaires, indique l’Assurance Maladie.

Le "pénis gelé” du prince Harry fait partie des plus grosses révélations de ses mémoires parues hier, d’après de nombreux médias qui ont repris l’information.

Les engelures touchent toutes les extrémités

En mars 2011, alors qu’il effectuait une expédition caritative de 230 km au Pôle Nord, il se serait retrouvé avec des engelures aux joues, aux oreilles, mais également au pénis.

Durant treize jours, le prince avait marché dans des conditions glaciales au pôle Nord en compagnie de quatre anciens militaires blessés en Afghanistan, rapporte le Sun.

Les engelures sont sources de douleurs

Dans son livre, le prince Harry explique qu’il souffrait encore lors du mariage de son frère le prince William avec Kate Middleton et qu’il craignait qu’une ablation d'une partie du pénis soit nécessaire pour le soigner.

"Les engelures, provoquées par l'exposition au froid, sont dues à une contraction des petits vaisseaux de la peau pour lutter contre le froid et ne résultent pas du gel des tissus. Elles sont localisées le plus souvent au niveau des doigts et orteils. Elles se manifestent par des petites plaques rouges, voire violacées, qui enflent et démangent. Les démangeaisons s'amplifient au moment du réchauffement de la zone concernée”, explique l’Assurance Maladie.

Engelures : des stades de gravité différents

Le stade le plus précoce, la gelure, que le duc de Sussex expose dans son livre, est le plus facile à traiter notamment en réchauffant les zones atteintes dans un bain tiède. Le Daily Mail rapporte que le prince Harry a eu droit à un coussin fait sur mesure pour son pénis pour l'empêcher de se blesser à nouveau lors d’un autre voyage en Antarctique, deux ans après.