Une crème révolutionnaire pour prévenir les engelures liées au froid

L'ESSENTIEL Jusqu’à présent, les solutions pour prévenir l’apparition d’engelures étaient coûteuses et peu pratiques.

Si cette nouvelle crème réussit tous les essais cliniques, elle pourrait aider les personnes amenées à rester pendant longtemps dans des lieux très froids.

"Les engelures, provoquées par l'exposition au froid, sont dues à une contraction des petits vaisseaux de la peau pour lutter contre le froid et ne résultent pas du gel des tissus, peut-on lire comme définition sur le site de l’Assurance maladie. Elles sont localisées le plus souvent au niveau des doigts et orteils. Elles se manifestent par des petites plaques rouges, voire violacées, qui enflent et démangent. Les démangeaisons s'amplifient au moment du réchauffement de la zone concernée”. Pour prévenir l’apparition des engelures, il faut se protéger du froid, notamment aux extrémités du corps.

Les engelures peuvent évoluer vers des problèmes plus graves

Mais s’en protéger, ce n’est pas toujours simple quand les températures sont extrêmes et que l’on reste plusieurs heures en extérieur comme peuvent le faire les skieurs, les randonneurs ou parfois même les soldats. Et ces engelures sont un vrai problème… En effet, si elles ne sont pas soignées à temps, elles peuvent évoluer vers des blessures plus graves comme des infections secondaires ou des lésions nerveuses permanentes. Dans les pires situations, elles peuvent même aller jusqu’à l’amputation d’un membre.

Une crème qui protège les cellules…

Pour soulager les personnes exposées au froid, des chercheurs ont donc mis au point une crème pour prévenir le développement des engelures. Leurs travaux ont été publiés dans la revue ACS Applied Bio Materials. Ils ont mené leurs expériences en laboratoire, sur des souris. Ils ont testé les dosages nécessaires pour prévenir ce problème… Dans le détail, ils ont utilisé deux ingrédients : le diméthylsulfoxyde et l'alcool polyvinylique qui empêchent respectivement la formation des cristaux de glace à l'intérieur des cellules et dans les espaces entre les cellules, ce qui peut endommager les membranes. Finalement, avec ces deux composantes, ils ont trouvé la bonne formule, capable de protéger les cellules du membre touché. Enfin, ils ont mélangé ces ingrédients à une crème à base d'aloe vera déjà commercialisée.

…et permet de réduire la taille des plaies et lésions

Pour tester l’efficacité de leur crème, ils l’ont appliquée à des rongeurs une quinzaine de minutes avant de les exposer à un froid intense. Résultat : la taille des plaies, des lésions tissulaires et de l'inflammation dues aux engelures étaient plus petites chez les souris qui avaient reçu cette crème. Autre bénéfice de cette potion miracle : la guérison des engelures était plus rapide.

La posologie de la crème reste à déterminer

Mais pour que la crème soit efficace pour empêcher le développement des engelures, il faut l’appliquer quinze minutes avant l’exposition au froid, pas plus. En effet, les scientifiques ont observé qu’elle perdait de son efficacité si ce délai était augmenté à trente minutes. Pour l’instant, il s’agit de la seule indication quant à la posologie de leur produit. Les chercheurs doivent encore déterminer la quantité à mettre et la fréquence à laquelle la réappliquer pour qu’elle soit la plus efficace possible.