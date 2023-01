Cancer du poumon : un gène serait lié à la maladie

L'ESSENTIEL Le cancer du poumon est le troisième cancer le plus fréquent en Europe.

Le carcinome épidermoïde du poumon se développe dans les cellules qui tapissent les voies respiratoires.

Le cancer du poumon peut prendre plusieurs formes. Il existe deux groupes principaux : les cancers bronchiques à petites cellules et les cancers bronchiques non à petites cellules. Cette deuxième catégorie rassemble 80 % des cas de cancer du poumon. Le carcinome épidermoïde appartient à ce type de cancer. En France, il représente environ 30 % des cas. Si le tabac reste la principale cause, d’autres facteurs peuvent expliquer son apparition. Dans la revue Cancer Cell, une équipe de recherche pointe la responsabilité de certaines variations génétiques.

Cancer du poumon : la suppression d’un gène en cause

Les scientifiques du Perlmutter Cancer Center de New-York ont identifié un gène associé au développement de cette forme de cancer du poumon. D’après leurs conclusions, la suppression du gène KMT2D engendre la transformation de cellules pulmonaires normales en cellules cancéreuses dans des cultures de cellules appelées organoïdes. "Notre étude identifie le KMT2D comme un contributeur essentiel au développement des cancers épidermoïdes du poumon et offre des indices vitaux sur la façon de cibler les carcinomes épidermoïdes du poumon déficients en KMT2D", affirme l’un des auteurs de l’étude Kwok Kin-Wong.

KMT2D a pour rôle de réguler l'activité de gènes qui permettent la construction d’enzymes capables de limiter les signaux stimulant la croissance cellulaire envoyés par un autre ensemble d'enzymes appelé récepteurs tyrosine kinases (RTK). Deux RTK, appelés EGFR et ERBB2, sont connus pour participer à l'activation anormale d’une voie de signalisation qui engendre la multiplication continue des cellules cancéreuses.

Cancer du poumon : un futur traitement ciblant le gène KMT2D ?

L’équipe de recherche a testé ses hypothèses sur des souris. Concrètement, elle a observé les effets de deux médicaments potentiels : l'inhibiteur SHP2 SHP099 et l'afatinib, inhibiteur pan-ERBB. Utilisés ensemble, ils permettraient de compenser le déficit en KMT2D, selon les auteurs. En tous cas, l'expérience a permis de confirmer le rôle de KMT2D : la combinaison des deux médicaments ralentissait la croissance des tumeurs pulmonaires chez les souris atteintes de carcinome épidermoïde du poumon, qui avaient été génétiquement modifiées pour manquer de KMT2D.

"Plusieurs inhibiteurs de SHP2 sont actuellement testés dans des essais cliniques, et l'afatinib est déjà disponible", prévient Hua Zhang, MD, co-auteur. Pour l’équipe, les résultats obtenus justifient le lancement d’essais cliniques chez des patients déficients en KMT2D, atteints d’un carcinome épidermoïde du poumon. Aujourd’hui, il n’existe pas de traitement ciblant précisément ce type de cancer.