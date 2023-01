Cancer du poumon : ce signe repéré par Florent Pagny au début de la maladie

L'ESSENTIEL Le cancer du poumon débute au sein des cellules du poumon. La tumeur peut ensuite se propager à d’autres organes.

Le tabac est le premier facteur de risque des cancers du poumon.

En janvier 2022, Florent Pagny avait annoncé être atteint d’un cancer du poumon via ses réseaux sociaux. "Je dois faire une annonce un peu particulière, je ne vais pas pouvoir terminer ma tournée des 60 ans. Je dois annuler l'ensemble de mes concerts, suite à un problème de santé. En effet, on vient de me diagnostiquer une tumeur au poumon, une tumeur cancéreuse, pas très sympathique, ce qui fait que je suis désolé, mais vous savez tous que dans la vie le plus important, c'est la santé. Quand on a un problème, il devient prioritaire. C'est ce qui explique la raison pour laquelle je ne pourrais pas honorer mes engagements. Et quand tout ça sera réglé on se retrouve. Je viendrais terminer ce que j'ai commencé. Ça sera peut-être la tournée des 61. Au revoir", avait indiqué le chanteur dans une vidéo.

Le diagnostic du cancer du poumon après une infection à la Covid-19

Depuis, l’interprète de "Savoir aimer" a été pris en charge et a suivi un traitement de chimiothérapie. Le 1er janvier 2023, un documentaire intitulé "Un homme libre" a retracé la carrière de Florent Pagny et son combat contre le cancer. Réalisé par son ami Michel Jankielewicz, le court-métrage a été diffusé sur TF1.

Au cours du documentaire, Azucena Caamaño, l’épouse de l’artiste, a dévoilé le symptôme qui a alerté Florent Pagny au début de la maladie. Avant le diagnostic du cancer du poumon, le chanteur a contracté la Covid-19 et a souffert d’une importante toux. Il s’agit d’un des symptômes classiques de l’infection, mais Florent Pagny a eu un mauvais pressentiment. "Il m'a dit : dès que mon test est négatif, je fais une radio des poumons, car quelque chose ne va pas, Azu", a confié sa compagne.

Quels sont les symptômes associés au cancer du poumon ?

Le cancer du poumon peut provoquer des troubles respiratoires et une altération de l’état général, mais ces symptômes ne sont pas spécifiques à cette maladie, autrement dit, ils peuvent avoir d’autres causes. On distingue différentes manifestations, notamment :

"Si ces symptômes respiratoires, assez banals, persistent, en particulier si vous fumez ou si vous avez fumé (même si vous avez arrêté de fumer depuis de nombreuses années), il est important de consulter votre médecin", a recommandé l’Institut National du Cancer.