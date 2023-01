Cerveau : une fine membrane entourant l'organe a été découverte

L'ESSENTIEL Le cerveau est entouré de trois méninges : la dure-mère, l'arachnoïdien et la pie-mère.

Le SLYM se désintègre lorsque l’on retire le cerveau lors d’une autopsie.

Elle était totalement passée inaperçu jusqu'ici. Récemment, des scientifiques de l’université de Copenhague (Danemark) ont repéré par hasard une fine membrane qui enveloppe le cerveau. Cette quatrième méninge, appelée "membrane de type lymphatique sous-arachnoïdienne (SLYM)", a été décrite dans la revue Science. Dans un communiqué, les chercheurs ont indiqué que cette "composante inconnue de l'anatomie cérébrale servait de barrière protectrice".

Cerveau : le SLYM a été identifié pour la première fois chez les souris

Pour parvenir à cette découverte, l’équipe a tout d’abord examiné le cerveau de souris. Ensuite, ils ont rapidement identifié cette fine membrane dans le cerveau des êtres humains. Selon les auteurs, le SLYM est un type de membrane appelé "mésothélium" qui tapisse d'autres organes du corps, y compris les poumons et le cœur, et abritent les cellules immunitaires. Dans le cerveau, cette fine membrane permet aux cellules immunitaires de détecter les infections et les inflammations.

Système lymphatique : un filtre des déchets présents dans le cerveau

D’après les scientifiques, cette nouvelle membrane est très fine et ne se compose que d'une ou de quelques cellules d'épaisseur. C’est pourquoi elle est invisible aux yeux des scanners cérébraux. Le SLYM jouerait un rôle dans le système lymphatique permettant l’afflux de liquide céphalo-rachidien (LCR) "frais" tout en éliminant du système nerveux central les protéines toxiques associées à la maladie d’Alzheimer et à d’autres affections neurologiques.

Maladies neurologiques : des anomalies de la fonction SLYM en cause ?

"La découverte du SLYM ouvre la voie à une étude plus approfondie de son rôle dans les maladies cérébrales. Par exemple, les chercheurs notent que des concentrations plus importantes et plus diversifiées de cellules immunitaires s'accumulent sur la membrane pendant l'inflammation et le vieillissement. Lorsque la membrane a été rompue lors d'une lésion cérébrale traumatique, la perturbation de l'écoulement du LCR a altéré le système lymphatique et a permis aux cellules immunitaires du système nerveux non central de pénétrer dans le cerveau", peut-on lire dans un communiqué.

Ces observations suggèrent que des pathologies aussi diverses que la sclérose en plaques, les infections du système nerveux central et la maladie d'Alzheimer pourraient être déclenchées ou aggravées par des anomalies de la fonction SLYM. Selon l’équipe, ces résultats suggèrent également que l'administration de médicaments et de thérapies géniques au cerveau pourrait être affectée par la fonction SLYM, "ce qu'il faudra prendre en considération au fur et à mesure de la mise au point de nouvelles thérapies biologiques".