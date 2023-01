Ce complément alimentaire peut réduire les symptômes de cette maladie cardiaque

L'ESSENTIEL Les artères coronaires assurent l’apport du cœur en sang, en oxygène et en nutriments.

La mortalité chez l'homme occidental pour cause de coronaropathie est quasiment d’une personne sur 100 entre 55 et 64 ans, selon le Manuel MSD.

Chez la femme, la mortalité augmente après la ménopause et, à l'âge de 75 ans, elle équivaut ou même dépasse celle des hommes.

Dans les pays à revenu élevé, la maladie coronarienne, appelée aussi coronaropathie, est la première cause de décès, hommes et femmes confondus, et représente environ un tiers de tous les décès, selon le Manuel MSD. Cette pathologie cardiaque peut être définie comme une altération du flux sanguin dans les artères coronaires qui est souvent causé par l’athérosclérose, une accumulation de plaques à l’intérieur de la paroi des artères. Celles-ci se rétrécissent, sont obstruées ou s’ankylosent.

Coronaropathie : une pathologie qui peut entraîner de graves conséquences

La coronaropathie peut entraîner plusieurs troubles comme une angine de poitrine (une forte douleur thoracique survenant derrière le sternum), un infarctus du myocarde ou un arrêt cardiaque, qui est l’une des complications de l'infarctus du myocarde, selon l’Assurance maladie.

D’après Cœur + AVC, il n’existe pas de traitement curatif de la maladie coronarienne. Les solutions actuelles permettent de réduire les symptômes et de ralentir la progression de la pathologie. Il s’agit de médicaments, d’interventions chirurgicales ou encore de l’adoption d’une bonne hygiène de vie, comme la pratique régulière d’un sport, une alimentation saine et équilibrée, une consommation limitée d’alcool, etc. Mais, selon une étude publiée le 30 décembre dans l’European Heart Journal, un complément alimentaire, appelé tricaprin, pourrait aussi réduire les symptômes de cette maladie.

Les chercheurs expliquent qu’en prendre régulièrement pourrait réduire la plaque qui se dépose dans les artères et diminuer les risques des patients atteints de cardiomyovasculopathie à dépôt de triglycérides. Cette maladie, qui est l’une des conséquences possible de la coronaropathie, est due au dépôt de triglycérides, un lipide, sur les artères.

Cardiomyovasculopathie : un complément alimentaire comme nouvelle solution

“Les artères coronaires sont obstruées par des dépôts de triglycérides (...), indique Ken-ichi Hirano, l’un des auteurs de l’étude, dans un communiqué de presse. Ce mécanisme distingue la cardiomyovasculopathie à dépôt de triglycérides de l'athérosclérose induite par le cholestérol classique et représente les patients résistants aux traitements standards pour la coronaropathie".

Lors de leurs travaux, les chercheurs ont donc voulu tester le tricaprin, un complément alimentaire qui favorise la dégradation des lipides par les cellules du muscle cardiaque. L’objectif était de déterminer s’il pouvait être efficace pour les patients atteints de cardiomyovasculopathie à dépôt de triglycérides. Résultats : le tricaprin soulage les symptômes et diminue le nombre de triglycérides dans les artères. Ainsi, à terme, cette étude pourrait permettre aux chercheurs de mettre au point un nouveau traitement pour ces patients atteints de cardiomyovasculopathie à dépôt de triglycérides.