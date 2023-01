Perte de cheveux : les boissons sucrées favoriseraient la calvitie des jeunes hommes

L'ESSENTIEL Une canette de soda de 33 cl contient environ 35 grammes de sucre, soit 7 morceaux.

Selon un sondage IFOP, 13 % des Français déclarent être atteints de calvitie.

La calvitie apparaît généralement vers 40 ans.

La calvitie masculine semble apparaître de plus en plus tôt, mais également d’être plus fréquente. De nombreux travaux ont établi un lien entre la chute des cheveux et le régime occidental. Des scientifiques de l’université Tsinghua (Beijing, Chine) pointent du doigt plus précisément les boissons sucrées : sodas, thés glacés et jus de fruits industriels, boissons énergétiques…

Boire trop de soda favorise la calvitie

Les chercheurs ont recruté 1.951 hommes âgés de 18 à 45 ans dans 31 provinces chinoises. Les participants ont dû répondre à des questionnaires sur leurs habitudes alimentaires ainsi que leur santé et leur chevelure. L’analyse des données montre qu’une consommation importante de boissons sucrées est associée avec un risque accru de voir se développer une calvitie.

"Plusieurs mécanismes potentiels directs et indirects pourraient expliquer cette association", écrivent les auteurs de l’article paru dans Nutrients, le 1er janvier 2023.

Selon les scientifiques, la teneur élevée en sucre dans les sodas ou encore les thés glacés industriels déclenche une concentration de glucose sérique plus importante. Cela active ensuite la voie des polyols (une voie métabolique transformant le glucose en sorbitol, puis le sorbitol en fructose, NDLR) et réduit par conséquent la quantité de glucose disponible pour les kératinocytes de la gaine externe des follicules pileux. Ces derniers ont alors alors plus de difficultés à pousser, entrainant une calvitie.

Par ailleurs, un apport élevé en sucre est aussi souvent associé à un apport élevé en lipides. Or, il a été constaté qu’un régime riche en graisses favorise la chute des cheveux.

Une étude qui pourrait convaincre les jeunes de boire moins de soda ?

Maladie cardiaque, surpoids, trouble du foie… boire des breuvages très sucrés en excès a été associé à de nombreux problèmes de santé.

"La réduction de la consommation de boissons sucrées est devenue un problème épineux, qui laisse perplexe les gouvernements et les établissements de santé du monde entier", écrivent les auteurs. Leur découverte pourrait selon eux offrir un levier de prévention chez les jeunes.

"Souligner que la consommation de boissons sucrées pourrait avoir un effet négatif potentiel sur l'apparence pourrait attirer l'attention de la population jeune et favoriser une diminution de la consommation de boissons sucrées", avancent-ils. Toutefois, ils reconnaissent que des études longitudinales et interventionnelles supplémentaires sont nécessaires pour confirmer l'association entre perte de cheveux et boissons sucrées qu’ils ont mis en lumière.