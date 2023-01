Quels sont les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale des ados ?

L'ESSENTIEL En 2022, Instagram était le réseau social le plus utilisé en France par les 16-25 ans, avec 84 % d'entre eux déclarant utiliser la plateforme de partage de photos. Facebook est désormais utilisé que par une minorité de jeunes Français, devancé par le réseau chinois TikTok utilisé par 52 % d'entre eux.

Selon une étude menée par l’institut YouGov en 2021, 41 % des 8-11 ans seraient déjà inscrits sur un ou plusieurs réseaux sociaux.

Si l'amitié est particulièrement importante à l'adolescence, c'est qu'elle permet d'affirmer sa personnalité, et de rencontrer ses premiers amours. Ces dernières années, les réseaux sociaux ont une part prédominante dans les relations sociales, en particulier des adolescents.

Les réseaux sociaux participent à l'isolement des adolescents

C'est tout le paradoxe des réseaux sociaux, ils permettent de rester en contact avec des amis, et faire des rencontres à travers le monde entier, tout en limitant les interactions dans la vie réelle avec des conséquences sur la santé mentale des adolescents. Comme ils peuvent à présent tous y accéder depuis leur smartphone, certains s'enferment dans leur refuge virtuel, créant un isolement avec le monde réel.

Un isolement social qui n'est pas sans conséquence

Certaines études alertent sur les conséquences du manque d'interaction sociale dans le monde réel entre 12 et 18 ans, au moment où le cerveau est en plein développement. On constate ainsi une augmentation de la dépression et de l’anxiété, des idées noires, des difficultés dans la prise de décision et dans le développement psychosocial avec des conséquences dans les interactions à long terme.

Plus la dépendance aux réseaux sociaux est grande et plus l'isolement, la mauvaise estime de soi et le sentiment de rejet augmentent. C'est pourquoi il est nécessaire d'en parler avec les enfants dès leur plus jeune âge en limitant l'utilisation au profit d'autres activités qui favorisent le lien avec les autres dans le monde réel.

En savoir plus : "Les réseaux sociaux: On apprend, on comprend, on discute avec nos ados" de Benjamin Perrier et Pauline Lavillat.