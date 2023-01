«Nez de grossesse» : quelles sont les causes de ce symptôme peu connu ?

L'ESSENTIEL Durant la grossesse, les futures mamans ont un odorat plus surdéveloppé et peuvent repérer à des dizaines de mètres certaines odeurs.

Lorsque les femmes portent la vie, elles peuvent souffrir d’une rhinite de grossesse. Ce symptôme se caractérise par le fait d’avoir le nez bouché.

Poitrine volumineuse et sensible, nausées, remontées acides… Lorsqu’une femme attend un enfant, elle peut présenter différents symptômes liés à la gestation. La grossesse entraîne également des modifications physiques, telles que des pieds gonflés, des zones corporelles qui deviennent plus foncées ou le ventre qui se déforme. Autre changement : la croissance du nez.

Cette modification physique, dont on parle peu souvent, est appelée "nez de grossesse". Depuis plusieurs jours, ce symptôme est largement évoqué sur Tiktok. Pour preuve : le hashtag #Pregnancynose cumule plus de 28 millions de vues. Dans des vidéos publiées sur le réseau social, des futures mamans ont confié que leur nez était plus gonflé lorsqu’elle portait la vie. Leurs témoignages ont surpris de nombreuses femmes qui n’avaient jamais entendu parler de cette manifestation auparavant.

Le "nez de grossesse" est lié à des changements hormonaux

Selon le Dr Shannon M. Clark, gynécologue et spécialiste en médecine fœto-maternelle, cette modification physique est très commune et parfaitement normale. "Il y a des changements physiologiques typiques de la grossesse qui se produisent chez tout le monde, le premier étant la dilatation des bronches, où vous avez une dilatation des vaisseaux sanguins du corps. Je l'ai eu quand j'étais enceinte de mes jumeaux. C'est pourquoi mon nez n'était pas seulement gonflé mais il était aussi plus rouge", a-t-elle déclaré au média NBC News. D’après la praticienne, cet épaississement du nez est provoqué par une hausse des hormones pendant la grossesse, ce qui cause une dilatation basale. Ce gonflement est également dû à une augmentation du flux sanguin pour aider la grossesse en pleine croissance.

Grossesse : les signes de prééclampsie doivent être pris au sérieux

Bien que le "nez de grossesse" soit un symptôme courant et inoffensif, certains changements physiques ne doivent pas être pris à la légère. Selon la spécialiste, si une femme enceinte, qui est à plus de 20 semaines de grossesse, remarque que son visage et ses mains commencent à gonfler, que sa vision est floue et qu’elle souffre de maux de tête, elle doit consulter son médecin. "Ce sont des signes de prééclampsie. La prééclampsie est une complication, qui doit être surveillée et diagnostiquée correctement", a précisé le Dr Shannon M. Clark.