Grossesse : comment l’alcool impacte le cerveau du fœtus

L'ESSENTIEL “Dès que vous êtes enceinte, cessez toute consommation d'alcool”, conseille l’Assurance Maladie.

A l’échelle mondiale, 1 femme sur 10 consomme de l’alcool durant sa grossesse, mais dans certains pays, c’est presque une femme sur 2, d’après the Lancet Global Heatlh.

On sait que la consommation d'alcool pendant la grossesse présente des risques importants pour le bon développement de l'enfant à naître. En effet les troubles causés par l'exposition prénatale à l'alcool (EAP) sont bien documentés et notamment le syndrome d'alcoolisation fœtale (SAF) qui est la forme la plus grave, d’après Santé Publique France.

Ils entraînent des déficits de croissance et des troubles physiques chez l’enfant et dans la plupart des cas, des lésions cérébrales irréversibles entraînent des problèmes de comportement et d'apprentissage, même sans impact physique.Mais jusqu’à maintenant les effets moléculaires précis sur le cortex cérébral du fœtus humain n’étaient pas entièrement compris.

Boire pendant la grossesse a des conséquences très graves sur le cerveau du foetus

Dans une nouvelle étude, publiée dans Molecular Psychiatry, des chercheurs de la faculté de médecine de l'université de Californie à San Diego ont utilisé des organoïdes de cerveau humain - une version miniature et simplifiée d'un organe, fabriquée in vitro, pour documenter plus précisément la manière dont l'exposition à l'alcool nuit au développement et au fonctionnement des nouvelles cellules cérébrales.

"Les résultats soulignent la vaste menace que représente l'exposition à l'alcool pour le cerveau du fœtus. Les dommages infligés sont profonds et étendus", a déclaré l’auteur correspondant de l’étude Alysson R. Muotri, docteur en médecine, professeur aux départements de pédiatrie et de médecine cellulaire et moléculaire de la faculté de médecine de l'UC San Diego.

L'alcool altère le fonctionnement cérébral des enfants à naître

À l'aide de cellules souches humaines, les scientifiques ont créé des organoïdes cérébraux en trois dimensions qui se développent de manière similaire à la corticogenèse fœtale humaine, c'est-à-dire la formation des couches externes du cerveau qui abritent de nombreuses fonctions, comme le raisonnement, la pensée consciente, le contrôle des émotions et la parole.

L'exposition à l'alcool à différents moments du développement du cerveau du fœtus a entraîné des effets délétères, allant d'un "dysfonctionnement fondamental des processus cellulaires à une construction défectueuse de l'architecture cérébrale, en passant par la création inadéquate de cellules de soutien (gliogenèse) et de connexions entre les cellules cérébrales (synaptogenèse)", indiquent les auteurs.

Cette découverte permettra d’élaborer des thérapies pour soigner les effets de l'exposition prénatale à l'alcool sur le cerveau. Et les chercheurs sont optimistes : "La bonne nouvelle est que certaines de ces altérations ont pu être inversées grâce à des médicaments expérimentaux spécifiques", ont-ils indiqué.