Cœur, humeur... 7 bienfaits des aliments riches en vitamine B6

L'ESSENTIEL Une déficience en vitamine B6 entraîne l’apparition d’une anémie microcytaire hypochrome, de convulsions liées à un déficit de la synthèse d’acide gama-isobutyrique et des symptômes cutanés (eczéma, dermatite seborrhéique) d’après l’Anses.

La limite supérieure de sécurité d’apport en vitamine B6 est de 25 mg/jour pour les adultes de plus de 18 ans (Anses).

La vitamine B6, également appelée pyridoxine, joue de nombreux rôles importants dans l’organisme. En effet, elle contribue à la fabrication de l’'ADN, les blocs de construction génétique du corps, de l'hémoglobine, la partie des globules rouges qui transporte l'oxygène et des neurotransmetteurs, les messagers chimiques qui envoient des signaux des cellules nerveuses aux autres cellules.

La vitamine B6 a une action sur les neurotransmetteurs

Un bon apport en vitamine B6 a de nombreux avantages pour la santé. Elle aide à améliorer l’humeur grâce à son action sur la production de neurotransmetteurs comme la sérotonine - l’hormone du bonheur. Elle est ainsi efficace pour réduire l’anxiété : une vaste étude a montré qu'un apport plus élevé en vitamine B6 est associé à un risque moindre de dépression et d'anxiété chez les femmes. Une autre analyse a permis aux scientifiques de constater récemment que de jeunes adultes se sentaient moins anxieux et moins déprimés après avoir pris des suppléments de vitamine B6 à haute dose chaque jour pendant un mois.

La vitamine B6 a également un rôle protecteur pour le cerveau : une carence en vitamines B6 (et B12) a été associée à une réduction des fonctions cérébrales à cause de son action sur la fabrication des neurotransmetteurs.

La vitamine B6 est bénéfique en cas de grossesse

Elle permet de prévenir et traiter l’anémie notamment chez la femme enceinte et celles en âge de procréer d’après une étude. L'anémie se produit lorsqu’il n’y a pas assez d'hémoglobine pour transporter l'oxygène vers les tissus du corps.

Elle est en outre connue pour soulager les nausées des femmes enceintes, ainsi que les nausées matinales graves pendant la grossesse appelées hyperemesis gravidarum.

La vitamine B6 serait un anti-cancer

Ce nutriment essentiel permet de protéger le cœur puisqu’il aide l’organisme à maintenir des niveaux normaux d'homocystéine, un acide aminé qui contribue à la construction des protéines. Certaines données suggèrent qu'un faible taux sanguin de vitamine B6 peut être associé à un risque plus élevé de décès par maladie coronarienne.

Et parce que la vitamine B6 joue un rôle clef dans la bonne croissance et le développement des cellules saines du corps, elle protégerait de certains cancers, notamment le cancer colorectal.

Enfin, la vitamine B6 serait bénéfique pour la santé oculaire. En effet, des études suggèrent qu'une supplémentation quotidienne en vitamine B6, en acide folique (B9) et en B12 pourrait réduire le risque de dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA).

L'organisme ne la produit pas naturellement, il faut donc consommer des aliments riches en vitamines B6 comme le poisson, la viande de bœuf, les avocats, les œufs, le poulet, les haricots et les noix.