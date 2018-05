Biochimie : la vitamine B6 permet de se souvenir de nos rêves

Qui ne s’est jamais réveillé avec la désagréable sensation d’avoir rêvé toute la nuit sans pouvoir s’en souvenir ? Selon une nouvelle étude publiée dans la revue Perceptual and Motor Skill, consommer plus de vitamine B6 permet de résoudre ce problème en augmentant notre capacité à se souvenir de nos rêves.

Un comprimé de 240 mg

100 personnes ont participé à l’étude, dont 68 femmes, 31 hommes et un transsexuel. Leur âge moyen était de 27,5 ans. Les sujets souffrant de problèmes médicaux importants (diabète, épilepsie, hypotension artérielle, maladie cardiaque, maladie du foie, maladie rénale, troubles psychiatriques, troubles neurologiques ou troubles du sommeil) et les femmes enceintes ont été exclu des recherches, tout comme les éléments âgés de moins de 18 ans ou de plus de 40 ans.



Les participants ont rempli des carnets de bord contenant des questions relatives aux souvenirs qu’ils avaient de leurs rêves et à la qualité de leur sommeil. Plus précisément, ils ont dû évaluer à quel point leurs rêves étaient "vifs", "étranges" et "colorés". Un premier groupe de 50 personnes à ingéré un comprimé de 240 mg de vitamine B6 pendant 5 jours juste avant d’aller dormir, tandis qu’un deuxième groupe de 50 personnes a avalé un placebo composé de différentes vitamines du groupe B.

Des rêves plus clairs

Au sortir de l’expérience, les chercheurs ont constaté que les sujets ayant ingéré de la vitamine B6 se souvenaient mieux de leurs rêves que les autres. "Au fil du temps, mes rêves ont été de plus en plus clairs et faciles à retenir, et je n’ai pas perdu de fragments à mesure que la journée avançait", raconte un patient.



"Nos résultats montrent que les participants à qui nous avons administré cette vitamine augmentent leur faculté à se remémorer leurs rêves, contrairement à ceux ayant pris un placebo (…) En moyenne, nous passons environ six ans de notre vie à rêver. Si nous sommes capables de contrôler nos rêves, nous pourrons alors utiliser notre temps de rêve de manière plus productive", se félicite le docteur Denholm Aspy, psychologue et co-auteur de l’étude. Concrètement, mieux se souvenir de ses rêves permettrait de traiter les phobies, d’améliorer les capacités motrices et même d’aider à surmonter les traumatismes physiques.



La vitamine B6 fait référence à un groupe de composés hydrosolubles étroitement apparentés qui sont essentiels pour la santé humaine et sont impliqués dans un large éventail de processus biochimiques humains. La vitamine B6 se trouve naturellement dans divers aliments tels que les céréales à grains entiers, les légumineuses, les fruits (comme la banane et l'avocat), les légumes (comme les épinards et les pommes de terre), le lait, le fromage, les œufs, la viande rouge, le foie et le poisson.