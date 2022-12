Charge mentale : 62 % des femmes estiment en faire plus que leurs conjoints à Noël

L'ESSENTIEL Près d’un Français sur cinq est angoissé à propos des fêtes de fin d’année, en particulier s’il reçoit ses proches à son domicile.

Environ 35 % des personnes interrogées ont indiqué s’être déjà disputées avec d’autres convives lors des fêtes.

La dernière ligne droite avant Noël. Cadeaux de dernière minute, préparation du menu, finition de la décoration… Les fêtes de fin d’année sont souvent associées à du stress et de la tension au sein des couples, selon une nouvelle enquête de l’Institut d’études opinion et marketing en France et à l’international (Ifop). Cette étude a été menée pour Voyage avec Nous du 12 au 14 décembre 2022. Près de 1.500 personnes ont été interrogées, dont 1.001 sont actuellement en couple.

Noël, une source de conflits au sein des couples

L’organisation des fêtes est le premier désaccord qui arrive en tête de l’étude. Près de 37 % des couples ont eu souvent des conflits à propos du déroulé de Noël. Première raison des différends : le nombre et/ou la valeur des cadeaux offerts aux proches pour 43 % des femmes et 49 % des hommes. L’Ifop a ensuite cité le lieu où va se dérouler le réveillon de Noël, la liste d’invités, le jour du repas ou encore le moment de s’échanger les cadeaux.

Le repas de Noël est également un moment où les vieilles rancœurs ressortent. Pour éviter les disputes ou les tensions, deux Français sur trois retiennent ce qu’ils pensent réellement aux autres invités. "Pour certaines [ndlr personnes], les relations sont telles qu’il n’est plus question de faire d’effort : 43 % des Français ont ainsi décidé de ne plus fêter Noël avec certains de leurs proches pour incompatibilité d’humeur", peut-on lire dans l’étude de l’Ifop.

Une répartition des tâches très stéréotypée entre les hommes et les femmes

Le sondage a également dévoilé des inégalités criantes entre les hommes et les femmes concernant l’organisation et le déroulé de Noël. Près de 62 % des femmes interrogées ont indiqué en faire plus ou beaucoup plus que leurs conjoints lors de la préparation des fêtes de fin d’année. Quant à la répartition des tâches, elle reste, malheureusement, encore très stéréotypée. Par exemple, les hommes s’occupent de choisir le vin et le champagne (55 %), de porter le sapin (46 %) ou d’ouvrir les fruits de mer (49 %) tandis que les femmes sont chargées de la décoration de table (76 %) ou de préparer le plat principal (63 %) du réveillon.

Concernant les tâches réparties équitablement, les répondants ont cité le choix du menu, le rangement de la table et de la vaisselle après le repas et les courses alimentaires. Mais lorsque ces obligations ne sont pas réalisées à deux, ce sont majoritairement les femmes qui s’en chargent. "28 % d’entre elles assurent seules le rangement après le repas contre 5 % des hommes, 45 % font seules les courses contre 5 % des hommes et 41 % établissent seules le menu contre 4 % des hommes", a précisé l’enquête.