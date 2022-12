Que faire durant la journée pour aider son enfant à s’endormir le soir ?

L'ESSENTIEL Le rituel du coucher et les conditions de sommeil sont particulièrement importantes pour que votre enfant s'endorme le soir, mais les comportements dans la journée aussi.

Si bien sûr le rituel du coucher et les conditions de sommeil sont particulièrement importantes pour que votre enfant s'endorme le soir, certains comportements dans la journée peuvent aussi l'influencer.

Jeunes enfants : avoir des repères dans la journée

Les enfants, et en particulier les plus petits, ont plus de mal à comprendre la notion de temps qui passe ou l'heure qu'il est. Avoir des repères dans son quotidien lui permet de se sécuriser en comprenant mieux comment se déroule la journée.

Si bien sûr il n'est pas nécessaire d'être rigide sur une heure précise, c'est plus la séquence et l'ordre des activités qui comptent. N'hésitez pas pour cela à lui parler des différentes activités qu'il aura et à la fin de la journée organiser une séquence qui consiste par exemple à dîner, puis avoir un temps de jeu libre, prendre le bain et avoir la routine du sommeil que vous répétez tous les soirs.

Combler le besoin affectif de votre enfant

Un enfant qui repousse l'heure du coucher peut manquer d'attention dans la journée et avoir du mal à s'endormir. Prenez l'habitude de jouer avec lui, de lui parler, et de passer du temps ensemble pour qu'il puisse se sentir suffisamment en sécurité émotionnelle.

Bouger tous les jours avec des jeux en extérieur

Un enfant a besoin d'activité physique quotidienne pour se sentir fatigué et mieux dormir le soir. Pour cela, favoriser des jeux en extérieur, pour s'exposer à la lumière du jour autant que possible et bien sûr limitez le temps passé sur les écrans.

