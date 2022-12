Grippe, Covid : 5 conseils d’un infectiologue pour les éviter pendant les fêtes

L'ESSENTIEL Au 14 décembre 2022, toutes les régions françaises étaient en phase épidémique de la grippe.

Si la 9e vague de la Covid-19 semble avoir atteint son pic, les hospitalisations et les décès sont toujours en hausse, selon le dernier bulletin hebdomadaire de Santé Publique France.

Des épidémies de grippe et de bronchiolite précoces et un nombre de cas de la Covid-19 toujours élevé… Il y a un grand risque que les virus soient parmi les convives des fêtes de Noël et du Nouvel An, mais également qu’ils restent les semaines suivantes. Toutefois, nous ne sommes pas sans ressource face à ces maladies.

"Beaucoup des habitudes que nous avons adoptées (quelque peu à contrecœur parfois) pendant la pandémie de la Covid serviront à nous protéger de diverses maladies au cours des prochains mois", a expliqué le Dr Charles Bailey, directeur médical de la prévention des infections à Providence St. Joseph et Providence Mission Hospital (Californie) au site Well and Good. L’expert a détaillé les bons gestes à avoir.

Se faire vacciner contre la grippe et la Covid-19

Pour l’infectiologue, le premier outil pour lutter contre les épidémies qui sévissent cet hiver est la vaccination.

"De toute évidence, s'assurer que vous êtes à jour concernant les vaccins contre la grippe et la Covid-19 sont des précautions spécifiques importantes que vous pouvez prendre", a assuré l’expert.

Néanmoins, il est important de rappeler qu’il faut deux semaines pour que la protection vaccinale soit optimale.

Se laver les mains fréquemment pour éliminer les microbes

Le lavage des mains fréquent, surtout si on prépare le repas des fêtes, est un bon moyen de prévenir la transmission des virus et des germes. Le spécialiste a précisé les bons gestes à appliquer pour avoir une hygiène des mains irréprochable.

Utilisez de l'eau tiède et du savon pour vous frotter les mains.

Lavez toutes les parties de vos doigts et de vos mains jusqu'au poignet, pendant au moins 15 à 20 secondes.

Assurez-vous de nettoyer sous vos ongles ainsi que les espaces entre chaque doigt, ces zones sont souvent oubliées.

Utilisez un désinfectant à base d'alcool lorsque le lavage des mains n'est pas possible.

Une fois les mains lavées, essayez de les garder loin de votre bouche et de votre nez.

Germes : désinfecter les téléphones et appareils électroniques

Si votre téléphone, votre ordinateur ou votre télécommande de télévision sont constamment utilisés (que cela soit par vous ou vos proches), ils grouillent littéralement de germes. Il est donc recommandé de les nettoyer régulièrement pendant la saison des rhumes, grippes, gastros et autres maladies hivernales.

Pour désinfecter vos appareils, utilisez un chiffon légèrement humecté d'eau et de savon. Attention, ne mettez pas trop d’eau pour éviter d’endommager vos produits électroniques. Et bien sûr, débranchez-les avant de les nettoyer.

Éviter la foule pour réduire la transmission des virus

Pour le Dr Bailey, il est préférable d’éviter la foule et les grands rassemblements cet hiver, surtout s’ils se trouvent dans des espaces clos et mal ventilés. Ces derniers favorisent, en effet, la transmission des microbes. Pour vos courses de Noël et du nouvel an, privilégiez par exemple les marchés et les petits commerçants aux grandes surfaces et aux centres commerciaux.

Infection : porter un masque en cas de doute

Porter un masque réduit les risques de transmission virale et protège les personnes qui vous entourent. Pensez ainsi à avoir un masque dans votre sac et sortez-le en cas de doute. Le médecin tout comme les autorités sanitaires françaises recommandent de porter cette protection dans les transports.

"J'ai personnellement suivi et continuerai de suivre toutes les recommandations ci-dessus. Au moins, si je tombe malade, je peux me consoler en sachant que j’ai suivi tous ces conseils de bon sens et fondés sur des preuves scientifiques", conclut le Dr Bailey.