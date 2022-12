Grippe, Covid, bronchiolite : les hôpitaux au bord de la saturation juste avant Noël

L'ESSENTIEL Le démarrage de l’épidémie de grippe survient le plus souvent fin décembre ou début janvier.

Les enfants de moins de deux ans sont principalement touchés par la bronchiolite aigüe, une maladie respiratoire d’origine virale.

Depuis plusieurs semaines, les cas de Covid-19 sont en baisse. D’après le dernier bulletin de Santé publique France du 18 décembre, 37.264 nouvelles contaminations ont été enregistrées, soit une baisse de 19,7 % par rapport à la semaine précédente.

Malgré la diminution des infections de coronavirus, les urgences restent saturées car les hôpitaux français font également face à deux autres épidémies : la grippe et la bronchiolite. "La situation dans les hôpitaux est extrêmement tendue, critique même (…) L'engorgement des services d'urgences s'est aggravé depuis dix, quinze jours", a expliqué le Professeur Rémi Salomon, président de la Conférence des présidents de la Commission médicale d’établissement des CHU, à France Info, le 17 décembre.

"Nous sommes dans une situation exceptionnelle du fait de cette précocité de l'épidémie de grippe"

Lors de son interview, le néphrologue-pédiatre a alerté sur le manque de personnel et sur le nombre de lits fermés au sein des urgences. "On ne sait pas, on ne sait plus où placer les patients qui doivent être hospitalisés, et donc ça nous met dans des situations extrêmement compliquées où les patients doivent attendre sur des brancards, parfois plusieurs jours", a-t-il indiqué avant d’ajouter : "La conjonction de plusieurs épidémies très fortes cet hiver et d'un hôpital qui a une capacité d'accueil réduite fait que la situation est particulièrement critique."

D’après les chiffres d’Europe 1, les admissions aux urgences ont augmenté de 93 % en l’espace d’une semaine. "Nous sommes dans une situation exceptionnelle du fait de cette précocité de l'épidémie de grippe. On n'a pas vu une telle situation depuis 2009 (…) D'après nos données historiques, entre le moment où l'épidémie de grippe démarre et le moment où elle atteint son pic, cela prend cinq semaines. Il faut s'attendre à ce que la tendance à la hausse de l'épidémie de grippe se poursuive au moins jusqu'aux fêtes de fin d’année", a déploré Sibylle Bernard-Stoecklin, épidémiologiste chez Santé publique France, à Europe 1. Pour l'heure, près de 34 personnes ont été admises en réanimation en 15 jours.

Pour faire face à ces trois épidémies et soulager les urgences, le Professeur Rémi Salomon a recommandé le retour du port du masque dans les lieux publics et d’aérer régulièrement les locaux des entreprises.

Des campagnes de vaccination qui peinent à démarrer

Dans un entretien au Journal du Dimanche (JDD), François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, a appelé les Français à se faire vacciner contre la grippe et la Covid-19 pour lutter contre la propagation de ces maladies infectieuses. La campagne de vaccination contre le coronavirus a débuté le 3 octobre dernier tandis que celle contre la grippe a démarré le 18 octobre. Il est désormais possible de recevoir les deux vaccins en simultané sur chaque bras.

Cependant, les résultats des campagnes de vaccination ne sont pas suffisants aux yeux du gouvernement. "Pour le Covid, chez les plus de 80 ans, on approche les 30 % seulement. C’est encore trop bas et ça me préoccupe", a insisté François Braun. Dans sa prise de parole, le ministre de la Santé et de la Prévention a donc appelé tous les directeurs d’Ehpad à "organiser sans délai la vaccination des personnes âgées". Pour rappel, la vaccination est accessible à toute personne à partir de 5 ans.

Interrogé sur l’échec de cette nouvelle campagne de vaccination, François Braun a dévoilé plusieurs causes pouvant le justifier. "Cette campagne de vaccination a été la même que les précédentes ! Mais elle a été moins relayée par les médias. Il y a aussi une certaine lassitude de nos concitoyens par rapport à la vaccination. Les gens veulent en finir avec le Covid, passer à autre chose. Mais le Covid est toujours là, il tue encore et il ne faut pas relâcher nos efforts. De même pour la grippe. La vaccination est un élément très important de la prévention. C’est un geste simple qui protège", a-t-il souligné.