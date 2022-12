Pourquoi déménager est mauvais pour votre santé mentale

L'ESSENTIEL Selon une étude publiée en 2017, 9 Français sur 10 sont touchés par le stress pour diverses raisons.

Le stress chronique a de nombreux effets néfastes sur la santé. Sur le long terme, il peut provoquer une fatigue, une dépression, une hypertension et une nervosité.

On le sait : les déménagements sont épuisants. Entre les cartons à emballer, la location d’un camion ou le ménage de l’ancien foyer, la fatigue est vite arrivée. Selon une nouvelle étude de l’University of Auckland Business School (Nouvelle-Zélande), déménager aurait également un impact important sur la santé mentale. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans la revue scientifique Urban Science.

Un niveau de stress plus important chez les propriétaires qui déménagent

Pour les besoins de la recherche, les scientifiques ont analysé les données de recensement relevées entre 2013 et 2018 dans la région d’Auckland. Ils ont ensuite observé les niveaux de stress chez des adultes âgés de 19 à 54 ans. Les participants étaient propriétaires, locataires ou résidents de logements sociaux. Un groupe témoin n’ayant jamais déménagé a également été constitué.

Grâce aux données de recensement, les chercheurs ont développé une échelle d’évaluation de l’ajustement social (SRRS), un outil de comparaison du stress élaboré dans les années 1960 par deux psychiatres. Cette échelle délivre jusqu’à 100 points pour différents facteurs de stress qui peuvent survenir au cours d'une vie. Par exemple, le déménagement équivaut à 20 points.

D’après les conclusions, les propriétaires ont un niveau de stress nettement plus élevé que les locataires. Autre résultat de l’étude : les personnes qui déménagent régulièrement sont plus stressées que les individus qui ne déménagent pas.

Déménager souvent augmente les niveaux de stress

L’étude a également souligné que les participants régulièrement confrontés à un niveau de stress élevé sont plus propices à déménager régulièrement. Pour le Docteur William Cheung, co-auteur de l’étude, le stress aigu entraîne des déplacements ponctuels tandis que le stress chronique cause des déménagements plus fréquents. Cependant, les niveaux de stress diminuent avec le temps quand les déménagements s’arrêtent.

Selon la recherche, les locataires de logements sociaux, même sans déménagement, détiennent des niveaux de stress beaucoup plus élevés que les propriétaires et les autres locataires. "Nous avons besoin de programmes économiques qui aident les personnes qui risquent de perdre leur maison. En plus de fournir un logement stable, les services de santé mentale doivent être disponibles, facilement accessibles, et conçus pour rester accessibles dans des circonstances transitoires », a affirmé le Docteur William Cheung.