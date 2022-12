«Dents de vin» : 4 conseils pour garder un sourire éclatant pendant les fêtes

L'ESSENTIEL Le vin rouge n’est pas la seule substance qui peut tacher les dents.

Le café, le thé, les chocolats, les bonbons ou encore le tabagisme peuvent aussi les tacher.

Si une personne a des gencives sensibles, il est préférable d’utiliser une brosse à dents souple.

Les repas de fêtes sont souvent accompagnés de boissons alcoolisées. Parmi toutes celles qui existent, le vin rouge peut avoir un effet secondaire pas très agréable : il tache les dents de certaines personnes.

Le vin rouge peut tacher les dents

"Lorsque vous buvez du vin rouge, il y a une triple menace pour la blancheur de vos dents : les anthocyanes, qui sont les pigments du raisin qui donnent au vin rouge sa couleur riche ; les tanins, qui aident à lier le pigment à vos dents ; et l'acidité du vin, qui attaque votre émail, le rend plus poreux et facilite l'adhérence de la tache, explique Uchenna Akosa, dentiste, dans un communiqué. La force de votre émail [la couche dure à la surface de la dent] et votre tendance à l'accumulation de plaque [la plaque dentaire est constituée de bactéries qui s'accumulent sur les dents et les gencives] sont essentielles pour déterminer à quel point vos dents peuvent se tacher".

Alors oui, le vin rouge tache les dents, mais si vous voulez en boire, quelques conseils vous permettront de préserver votre sourire. Tout d’abord, pendant le repas, ne faites pas de mélange ! Il ne faut pas exemple pas boire de vin blanc avant le vin rouge car l’acidité du premier pourrait augmenter la coloration des dents quand vous buvez le second. Autre conseil : pour réduire l’acidité, il est recommandé de se “rincer la bouche” en buvant de l’eau à table. Cela permet aussi de rester bien hydraté.

Une bonne santé bucco-dentaire grâce à l'hygiène quotidienne

Côté hygiène, il est recommandé de se brosser les dents trente minutes avant de boire mais pas juste après.

En ce qui concerne la technique, il faut placer la brosse à dents à un angle de 45 degrés par rapport aux gencives et brossez doucement de haut en bas. Le plus important est de nettoyer toutes les dents : brosser donc l'extérieur, l'intérieur et les surfaces de mastication. Pour rappel, dans l’idéal, les dentistes recommandent trois brossages par jour, après chaque repas, de trois minutes environ. Pour certains patients, les praticiens recommandent, en plus du brossage classique, l’utilisation d’un hydropulseur ou de fil dentaire afin d’éliminer toutes les bactéries.

Côté dentifrice, vous pouvez demander conseils à votre praticien. Mais, si vous faites votre choix seul, méfiez-vous de ceux dits blanchissants, car certains contiennent des composants qui ne sont pas bons pour une utilisation à long terme.

Une bonne hygiène dentaire et l’application de ces quelques conseils devraient vous permettre de passer les fêtes de fin d’année avec un beau sourire, même si vous buvez du vin rouge…. Mais avec modération ! Même en cette période festive, les recommandations de Santé Publique France ne changent pas : il faudrait consommer au maximum deux verres d’alcool par jour, pas tous les jours et, au plus, 10 verres par semaine.