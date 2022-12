Méfiez-vous, le trou de votre évier est un «réservoir de champignons» dangereux

L'ESSENTIEL Aucune différence n'a été observée entre les toilettes pour hommes et pour femmes.

Les champignons les plus trouvés étaient les Exophiala, qui peuvent causer des infections cutanées superficielles.

Ils se cachent dans nos canalisations. "De multiples espèces de champignons ont été retrouvés dans les systèmes d’évacuation d'eau", ont indiqué des chercheurs de l’université de Reading en Angleterre. Dans des travaux, publiés dans la revue Environmental DNA, ils ont testé plus de 250 lavabos de toilettes sur un campus universitaire. Leur objectif ? Identifier des champignons, tels que des moisissures noires et des espèces apparentées à la levure de boulangerie, et évaluer leur diversité.

Selon les résultats, 375 genres de champignons ont été trouvés. Chacun des lavabos examinés présentait une "communauté très similaire" de levures et de moisissures, ce qui montre que les lavabos retrouvés dans les espaces publics, tels que les toilettes, jouent un rôle de "réservoir d'organismes fongiques".

Lavabos, éviers : les champignons, un danger pour les personnes immunodéprimées

"Nous passons 90 % de notre temps à l'intérieur et nous sommes donc exposés aux champignons dans nos maisons et sur nos lieux de travail. Pour la plupart des gens, ce n'est pas un problème, mais pour les personnes immunodéprimées, certaines espèces de champignons peuvent provoquer des infections graves", a alerté Hyun S. Gweon, auteur de l’étude, dans un communiqué.

"Il n'est pas très surprenant de trouver des champignons dans un environnement chaud et humide. Mais les éviers et les siphons ont jusqu'à présent été négligés en tant que réservoirs potentiels de ces micro-organismes. Cette découverte pourrait être très importante pour ceux qui tentent d'aider les personnes immunodéprimées à éviter les infections par certains des pathogènes qui peuvent se cacher dans les éviers, comme le Fusarium", a-t-il ajouté.

Certains champignons se nourrissent de savon

D’après les auteurs, les espèces de champignons retrouvées dans les drains et les siphons des éviers et des lavabos peuvent tolérer des températures élevées, un pH faible et peu de nutriments. Certaines utilisent même des composés présents dans le savon comme source de nourriture riche en carbone.

"Bien que ces résultats ne posent pas de problème de santé dans l'environnement dans lequel nous nous trouvons, s'il s'agissait d'un hôpital ou d'une maison de soins, avec de nombreuses personnes immunodéprimées, ces résultats pourraient indiquer un danger sérieux pour la santé. (…) Nous aimerions que des protocoles de nettoyage soient développés pour lutter contre la colonisation des drains et des siphons des éviers et des lavabos, en particulier dans les environnements où de nombreuses personnes utilisent un seul et même évier", a conclu Hyun S. Gweon.