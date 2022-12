Maladie cardiaque : le ménage pourrait diviser vos risques de décès par 2

L'ESSENTIEL La majorité des adultes âgés de 40 ans et plus ne pratiquent pas d'exercice ou de sport régulier.

En revanche, 89 % des participants avaient réalisé des activités physiques intermittentes intenses.

En moyenne, chaque jour, les participants ont effectué 8 épisodes d’activités vigoureuses d'une durée maximale d'une minute, totalisant 6 minutes par jour.

Pour réduire de moitié vos risques de décès par maladie cardiovasculaire, il n'est pas nécessaire de passer votre journée dans les salles de gym. Avoir 3 à 4 "activités physiques intermittentes intenses du quotidien" d’une minute chaque jour suffit, selon une étude de l’université de Sydney publiée dans Nature Medicine.

Ces "vigorous intermittent lifestyle physical activity" pour les anglophones (VILPA) correspondent à des activités physiques intenses très rapides comme courir pour attraper son train, passer la serpillère, faire les vitres, revenir du supermarché en portant ses courses, monter les escaliers, jouer au ballon avec ses enfants…

Maladie cardiaque : les activités intenses courtes réduisent les risques de décès

Pour leurs travaux, les scientifiques de l’établissement australien ont utilisé la base de données biomédicales UK Biobank. Ils ont analysé les dossiers de plus de 25.000 participants équipés d’un tracker de mouvements pendant 7 ans, qui avaient déclaré ne pas pratiquer de sport. Ainsi, toutes leurs activités physiques étaient “fortuites”, soit des VILPA.

Les chercheurs ont découvert que seulement trois à quatre épisodes d'une minute d’activités intenses intermittentes par jour sont associés à une réduction de la mortalité toutes causes confondues ou liées au cancer allant jusqu'à 40 %. La plus forte baisse enregistrée concerne les maladies cardiovasculaires. La diminution atteint 49 %.

L’étude montre que plus les épisodes sont nombreux, plus c’est bénéfique pour la santé. Le maximum de 11 VILPA par jour était associé à une réduction de 65 % du risque de décès cardiovasculaire et de 49 % du risque d'une mort liée au cancer.

Les activités intenses courtes aussi efficaces qu’une séance de sport

Une analyse comparative des activités vigoureuses de 62.000 personnes qui faisaient régulièrement de l'exercice, présentaient des résultats comparables. "Cela implique que le fait que l'activité vigoureuse soit pratiquée dans le cadre d'exercices structurés ou de travaux ménagers ne compromet pas les bienfaits pour la santé", assure l’équipe scientifique

"Quelques épisodes très courts totalisant trois à quatre minutes par jour peuvent aller très loin, et il existe de nombreuses activités quotidiennes qui peuvent être modifiées pour augmenter votre fréquence cardiaque pendant environ une minute", ajoute le Pr Emmanuel Stamatakis du Centre Charles Perkins de l’Université de Sydney.

"Augmenter l'intensité des activités quotidiennes ne nécessite aucun engagement de temps, aucune préparation, aucune adhésion à un club, aucune compétence particulière. Il s'agit simplement d'accélérer le rythme en marchant ou en faisant le ménage avec un peu plus d'énergie", conclut l’expert.