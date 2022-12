Votre goût pour la cuisine épicée en dit long sur votre personnalité

L'ESSENTIEL Près d'un tiers des adultes qui adorent la nourriture épicée suivent un régime végétalien ou végétarien.

Les participants qui aiment la cuisine pimentée sont les plus susceptibles de goûter différents plats.

Pendant la période des fêtes, les amateurs de plats relevés se considèrent comme ceux qui offrent les meilleurs cadeaux.

Certaines personnes adorent consommer des aliments épicés, tandis que, pour d’autres, manger épicé relève de l’impossible. Selon une enquête menée par OnePoll, il existe un lien entre notre goût pour la nourriture bien relevé et notre tempérament. Pour parvenir à cette conclusion, les experts ont interrogé, entre le 1er et le 7 novembre dernier, 2.000 adultes habitant aux États-Unis.

Selon les résultats, 7 % des Américains sondés n’aiment pas consommer des plats épicés. Au total, 93 participants ont déclaré préférer un certain degré de piments. Près de quatre personnes sur dix (36 %) disent qu'elles préfèrent le niveau "relevé", 33 % le niveau "doux" et 24 % le niveau "fort".

Les amateurs de plats épicés se décrivent comme confiants et aventureux

Parmi ceux qui préfèrent les aliments piquants, 21 % se considèrent comme extravertis, contre 15 % des volontaires qui préfèrent la cuisine très peu pimentée. Autre constat : les adultes qui mangent de la nourriture épicée sont plus susceptibles d'essayer de nouvelles activités (76 %), de se considérer comme séduisants (62 %) et d'être plus satisfaits de leur vie (66 %) que ceux qui préfèrent les plats, dont le degré du piment est "doux". Les amateurs de piments forts sont aussi plus susceptibles de se décrire comme créatifs (54 %), confiants (51 %) et aventureux (44 %). "Plus de trois personnes sur cinq (76 %) aiment voyager", peut-on lire dans le sondage.

Les adultes détestant la cuisine épicée seraient timides

D’après les experts, les personnes qui ont tendance à manger des plats agrémentés de piments doux sont plus enclines à se décrire comme empathiques (41 %) et timides (37 %). Quant à celles qui aiment manger de la nourriture "relevée", ils se considèrent comme calmes (50 %) et curieux (44 %).

"Ces résultats ne font que confirmer ce que nous savons depuis toujours : les personnes qui aiment les aliments pimentés ont aussi une personnalité 'épicée'. Il est tout à fait logique que ceux qui prennent la chaleur de plein fouet dans la bouche soient prêts à affronter n'importe quoi d'autre. Les amateurs de plats épicés misent à la fois sur la saveur et l'aventure, et ils recherchent toujours à pimenter leur vie", a déclaré, au journal New York Post, Kevan Vetter, directeur de Frank's RedHot.