Grossesse : l'exposition à cet herbicide fait chuter le poids des bébés

L'ESSENTIEL L'équipe de chercheurs à l’origine de cette étude avait déjà révélé en 2018 que l'exposition au glyphosate, qui concernait 93 % des grossesses selon les résultats de l’époque, était liée à des durées de grossesse plus courtes.

Depuis, d'autres études ont trouvé des résultats similaires.

"L'exposition aux pesticides pendant la grossesse, en particulier au début de la grossesse, peut imprimer l'ADN et modifier l'expression des gènes", explique le principal auteur de l'étude, le Dr Paul Winchester.

99 % des femmes enceintes américaines seraient exposées au glyphosate. C’est le chiffre choc d’une nouvelle étude de l'Indiana University School of Medicine, publiée dans la revue Environmental Health. Cette étude révèle que le glyphosate peut être associé à des poids plus faibles chez les nouveau-nés et à un risque plus élevé de nécessiter une admission dans une unité de soins intensifs néonatals (USIN).

Glyphosate : très utilisé, presque toutes les femmes enceintes y sont exposées

Le glyphosate est un produit chimique présent notamment dans le désherbant Roundup, produit par la compagnie américaine d'agroalimentaire Monsanto. Cet herbicide est très utilisé par les agriculteurs et les propriétaires de jardins, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Le glyphosate se trouve aussi dans des produits autres que les désherbants à cause des contaminations. Il a par exemple été retrouvé dans des aliments emballés et bio.

De précédentes études ont découvert un certain nombre d'effets néfastes dus à l'exposition aux herbicides dans des expériences sur des animaux, mais la communauté scientifique ne connaît pas encore bien ses effets sur le développement du fœtus humain.

Pour cette étude, les chercheurs ont suivi les grossesses de 187 femmes vivant dans l'Indiana aux États-Unis, âgées de 29 ans en moyenne. Ils ont prélevé des échantillons d'urine au premier trimestre de grossesse pour détecter des traces de glyphosate. Tous les échantillons sauf un en présentaient.

Plus de problèmes de faible poids chez les bébés nés en zone rurale

Une fois les bébés nés, les chercheurs ont remarqué que les poids à la naissance étaient plus faibles chez les nourrissons dont les mères étaient fortement exposées au glyphosate. L'augmentation des niveaux de glyphosate pendant la grossesse était également associée à une plus grande probabilité d'admission à une USIN.

Autre découverte : les nouveau-nés issus de femmes vivant en dehors des zones urbaines sont plus susceptibles d'avoir un poids de naissance inférieur, puisqu’elles sont plus exposées au glyphosate utilisé par les agriculteurs.

"En tant que néonatologiste, je vois de plus en plus de nourrissons avec des problèmes comme un faible poids à la naissance ainsi que des mères avec de l'obésité ou un diabète gestationnel, déclare le principal auteur de l'étude, le Dr Paul Winchester, professeur de pédiatrie clinique, dans un communiqué universitaire. Nous devons continuer à étudier ces herbicides à long terme pour découvrir comment ils pourraient causer ces problèmes et ce que nous pouvons faire pour les prévenir."