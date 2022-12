Comment mieux dormir : cette habitude pourrait vous aider, selon une étude

L'ESSENTIEL La quantité de sommeil nécessaire varie en fonction des besoins de chacun entre six et dix heures en moyenne.

L’insomnie chronique des adultes de 18 à 75 ans diminue : elle a concerné 13,9 % des adultes en 2017 contre 16,1 % en 2010.

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande aux adultes de 18 à 64 ans de faire au moins 150 à 300 minutes de sport d’intensité modérée ou 75 à 150 minutes d’intensité soutenue par semaine pour être en bonne santé… Mais cette quantité d’activité physique pourrait aussi avoir des bienfaits sur la qualité du sommeil. En effet, selon une étude publiée dans la revue Mayo Clinic Proceedings, les personnes qui font souvent du sport auraient moins besoin de somnifères pour dormir.

Faire de l'activité physique aiderait plus les hommes que les femmes à dormir

Pour parvenir à ce résultat, les auteurs ont analysé les données de santé de plus de 34.000 adultes. "Nous avons observé que les personnes en meilleure condition physique ont moins de risques de prendre des somnifères sur ordonnance”, explique Linda Ernstsen, l’une des autrices de cette étude, dans un communiqué universitaire.

Environ 17 % des problèmes de sommeil des participants sont devenus suffisamment graves pour justifier une ordonnance de somnifères d'un médecin. Cependant, ceux qui avaient la meilleure condition physique consommaient moins de médicaments sur ordonnance. "Ces résultats suggèrent qu'être en bonne forme physique peut également vous aider à mieux dormir", estime Linda Ernstsen.

Les chercheurs ont observé que les bénéfices de l’exercice physique sur le sommeil étaient plus importants chez les hommes que chez les femmes. En effet, ceux-ci avaient 15 % de risques en moins d’avoir besoin de médicaments pour dormir. Néanmoins, les auteurs recommandent aussi l’exercice physique aux femmes pour mieux dormir.

Éviter l'activité physique après 17h pour une bonne qualité de sommeil

"Nos résultats soutiennent l'idée que l'amélioration ou le maintien de la condition physique peut être une alternative efficace pour prévenir les problèmes de sommeil", conclut Linda Ernstsen. Ainsi, les chercheurs espèrent que leurs travaux pourront aider les professionnels de santé à donner de meilleurs conseils à leurs patients et ainsi diminuer la prescription de somnifères.

Une personne sur trois est concernée par un trouble du sommeil en France, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Parmi eux, il y a l’insomnie. Cette appellation regroupe, en réalité, plusieurs types d’insomnies : ponctuelles ou chroniques, liées à des difficultés d’endormissement, à des réveils nocturnes ou encore à une sensation de sommeil non récupérateur. D’après l’Assurance maladie, en 2017, 16,9 % des femmes et 9,1 % des hommes souffraient d'insomnie chronique.

Pour bien dormir, quelques conseils sont à respecter selon l’Assurance maladie : ne pas trop manger le soir et ne pas boire d'alcool, éviter les boissons excitantes, comme le café ou le thé, en fin de journée, limiter les écrans après 21h30, ne pas faire de sieste après 16 heures et pas de sport après 17 heures !