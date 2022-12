Blanc ou complet, quel est le meilleur pain pour la santé ?

L'ESSENTIEL Consommer du pain blanc est un mauvais réflexe alimentaire, il est trop riche en sel, sucre et gluten.

Il vaut mieux privilégier le pain complet, riche en fibres, bénéfiques pour notre organisme.

De nombreux Français mangent de la baguette à tous les repas. Cependant, manger du pain blanc est un mauvais réflexe alimentaire. Le Haut Conseil de la Santé publique recommande "pour les produits céréaliers (pain, pâtes, riz, etc.) de privilégier les produits complets et semi-complets". "Ce message s’appuie sur des études : les céréales complètes participent à la prévention du cancer du colon", a expliqué le nutritionniste Arnaud Cocaul à Ouest-France. "En consommant trop de produits raffinés, comme le pain blanc, nous n’apportons pas assez de nutriments à notre corps", a-t-il précisé.

Trop de sel, de sucre et de gluten dans le pain blanc

Le pain blanc contient souvent trop de sel, selon une étude de World Action on Salt & Health (WASH), en collaboration avec l'université de Toronto au Canada et datant de 2018. Il est également confectionné avec les farines les plus pauvres du marché - ce que nous appelons des calories "vides" car ces farines ne fournissent aucun nutriment au corps. Il contient également du gluten, cause de nombreuses maladies, ainsi que de grandes quantités de sucre (glucides), dont la consommation excessive peut entraîner surpoids ou addiction. Pour terminer, cet aliment a un index glycémique élevé, ce qui signifie qu'il augmente la concentration de glucose dans le sang.

L’enquête d'Elise Joseph, Notre pain est-il dans le pétrin ? explique également que la plupart des pains blancs sont difficiles à digérer car ils sont fabriqués à partir d'une farine de base, contenant des additifs et des exhausteurs de goût ajoutés par certains meuniers.

Le pain complet est riche en fibres, sources de bienfaits pour l'organisme

A l’inverse, le pain complet, fabriqué à partir de farine de blé entier, est riche en fibres, ce qui améliore le transit intestinal et régule les taux de cholestérol et de glycémie. Les fibres sont particulièrement conseillées pour prévenir ou retarder des maladies telles que le diabète ou les problèmes cardiaques. Les fibres contribuent également à la sensation de satiété, ce qui vous évite de grignoter.

Néanmoins, une étude publiée dans la revue Cell Metabolism relativise l'antagonisme pain blanc/pain complet. Des chercheurs de l'Institut Weizmann (Israël) ont comparé les effets d’un régime incluant ces deux aliments, et ont conclu que d'un point de vue métabolique, le pain complet n'apporte pas plus de bénéfices que le pain blanc. En fait, cela dépend de chacun.

Par ailleurs, l'utilisation d’une levure naturelle (un ensemble microbien qui provoque une fermentation spontanée) plutôt que d’une levure chimique est essentielle pour assurer une bonne digestion, qu'il s'agisse de pain blanc ou de pain complet.