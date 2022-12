Grève des médecins : que faire si mon cabinet habituel est fermé ?

L'ESSENTIEL Le collectif Médecins pour demain a même annoncé une « grève dure » à partir du 26 décembre.

Pour connaître la pharmacie de garde de votre secteur, vous devez appeler le 32 37.

Ce 1er et 2ème décembre, la porte de nombreux cabinets médicaux seront fermés en raison d’un mouvement social, initié par le collectif asyndical et apolitique Médecins pour demain. Leur principale demande : une revalorisation du prix des consultations. Les praticiens réclament une hausse du tarif à 50 euros. Ces derniers exigent également un abandon "des forfaits contraignants de la CPAM", le recrutement du personnel administratif et le retour d’une "médecine humaine", qui leur permet d’avoir plus de temps pour soigner les malades.

Grève des médecins : "des répercussions sur les services d’urgence"

C’est la première fois, depuis 2015, que tous les syndicats médicaux soutiennent cette grève. "Il pourrait y avoir des répercussions sur les services d’urgence", a signalé, au Parisien, Noëlle Cariclet, porte-parole du collectif. Selon les Agences Régionales de Santé (ARS), la plupart des patients ont été contactés en amont afin de reprogrammer leur rendez-vous qui était prévu durant la mobilisation. "Toutes les nuits, le dispositif spécifique de permanence des soins ambulatoires (service de garde des médecins généralistes) sera garanti, des réquisitions étant effectuées en lien avec les professionnels libéraux", a indiqué l’ARS Bretagne.

Que faire si mon médecin fait grève ?

En cas d’urgence, il est recommandé de contacter directement SOS Médecins (dont le numéro est le 36 24) ou de composer le 15, à savoir le SAMU. Cet appel permet de bénéficier de conseils médicaux, d’être orienté vers un médecin de garde, d’être dirigé vers les urgences ou de bénéficier de l’envoi d’une équipe médicale sur place.

"Enfin, il faut rappeler que pour les premiers symptômes, tels que, rhume, plaies simples, douleur pharyngé, brûlure de premier degré, constipation… Vous pouvez vous rendre à la pharmacie. Vous aurez un conseil approprié, et, l’équipe qualifiée saura vous dire si votre cas nécessite une orientation vers une consultation urgente d’un médecin", peut-on lire dans un communiqué de l’ARS Bretagne.