Cet homme ressort aveugle d'un contrôle de routine chez son ophtalmologue

L'ESSENTIEL D’après les experts médico judiciaires désignés dans ce dossier, "l’erreur médicale est indéniable ".

Le réseau des CHU en France estime à environ 400.000 par an le nombre d’erreurs médicales.

C’est une méprise aux conséquences dramatiques. Un ophtalmologue marseillais s’est trompé de patient lors d’une intervention au laser pour traiter une cataracte. Résultat : alors que la victime, âgé aujourd’hui de 43 ans, venait pour une simple vérification de ses lunettes de repos, il a perdu la vue à peine une dizaine de minutes après l’intervention.

Erreur médicale : l'ophalmologue n'a pas vérifié l'identité de la victime

Au micro de BFMTV, le témoin Adrien, dont le prénom a été changé, raconte. En 2020 son ophtalmologue lui demande de s'asseoir et de coller son front contre une machine : "Ça ne faisait pas mal. Je lui demande quelle est cette machine, si c'est nouveau. Il me répond que non, c'est le laser", explique Adrien.

Dubitatif, il demande quel est le rapport avec ses lunettes. Son ophtalmologue lui "dit sur un ton sec : 'je termine et je t'explique après (...) une fois qu'il a terminé, il me dit que ma vision va se dégrader, qu'il va falloir que je sois opéré cette semaine de la cataracte. Et là, il m'appelle Frédéric", raconte Adrien. Le médecin se serait donc trompé de patient.

Les conséquences pour la victime d'erreur médicale sont dramatiques

Deux ans plus tard, Adrien n’a toujours pas récupéré la vue intégralement et est désormais amputé d’une partie de l'œil, possède un implant oculaire et a subi deux chirurgies pour limiter les dégâts. En outre, ses yeux restent très sensibles à la lumière et il prend quotidiennement un traitement lourd contre la douleur.

Le médecin assume : "C’est une erreur de ma part, je ne suis pas un menteur. Je l’ai reconnu auprès de l’expert. Je suis désolé pour ce monsieur que les choses se soient passées comme ça. Quand vous faites une connerie, vous faites une connerie.”

L'avocat d'Adrien espère qu'un procès aura bientôt lieu. D'ici là, l'ophtalmologue continue d'exercer à Marseille, indique BFMTV.