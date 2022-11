Grossesse : et si un test salivaire permettait de savoir que vous êtes enceinte ?

L'ESSENTIEL L’hormone de grossesse, Bêta HcG, apparaît 10 jours après la fécondation.

À ce jour, le prix du test de grossesse salivaire est inconnu.

En cas de suspicion de grossesse, les femmes ont deux options pour confirmer ou infirmer leurs doutes. Elles peuvent faire un test de grossesse ou réaliser une prise de sang. Dans les deux cas, l’objectif est de déceler la présence de l’hormone de grossesse, appelée Bêta HcG. Récemment, l’entreprise médicale israélienne Salignostics a mis au point un autre dispositif, qui pourrait faire de l’ombre aux méthodes traditionnelles, pour savoir si l’on est enceinte.

Test de grossesse : "la salive est la clé d'un diagnostic rapide"

La start-up a développé le premier test de grossesse salivaire, baptisé "SaliStick". Ce dispositif fonctionne de la même manière que le test de grossesse existant sur le marché. En clair, "SaliStick" permet, en une dizaine de minutes, de détecter l’hormone Bêta HcG présente dans la salive et de déterminer avec précision le début de la grossesse. "La salive est la clé d'un diagnostic rapide pour de nombreuses raisons médicales. C'est le seul moyen non-invasif, facile et hygiénique de détecter des hormones, des virus et même des maladies", a déclaré, au site Medical Device Network, Guy Krief, cofondateur de Salignostics.

Ce premier test de grossesse salivaire est-il fiable ?

Pour l’heure, la fiabilité de ce test de grossesse salivaire n’est pas connue. L’entreprise vient de terminer les études cliniques menées auprès de plus de 300 femmes enceintes et non-enceintes en Israël. Le dispositif a déjà reçu le marquage CE de l’Union européenne pour être vendu dans toute l’Europe. D’après Salignostics, le test devrait être commercialisé au début de l’année 2023.