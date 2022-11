Cholestérol, glycémie à jeun... Le miel aiderait à les diminuer

L'ESSENTIEL Le miel détient des vertus hydratantes, immunisantes et anti-bactériennes.

Composé de glucose et de fructose, le miel est facilement absorbé par le corps.

En hiver, il est souvent conseillé de prendre quelques cuillères de miel pour calmer un mal de gorge ou une toux persistante. Grâce à sa richesse en polyphénols, ce produit alimentaire détient des vertus antiseptiques qui permettent d’adoucir la gorge.

Le miel réduirait les risques de maladies cardiovasculaires

Le miel aurait également des bienfaits sur la santé cardiaque, selon une nouvelle étude de l’université de Toronto (Canada). Cette substance sucrée améliorerait les taux de cholestérol et réduirait la glycémie à jeun. Les conclusions de ces travaux sont parues dans la revue Nutrition Reviews.

"Ces résultats sont surprenants, car le miel est composé d'environ 80 % de sucre (…) Mais le miel est aussi une composition complexe de sucres communs et rares, de protéines, d'acides organiques et d'autres composés bioactifs qui ont très probablement des avantages pour la santé", a indiqué Tauseef Khan, co-auteur de l'étude et chercheur associé en sciences nutritionnelles à la faculté de médecine Temerty de l'université de Toronto.

Le miel brut présente plus de bienfaits que le miel transformé

Pour les besoins de cette recherche, les scientifiques ont inclus 18 essais contrôlés et 1.100 participants dans leur analyse. La dose quotidienne de miel administrée aux volontaires était de 40 grammes, soit environ deux cuillères à soupe. D’après les résultats, le miel produisait systématiquement des effets neutres ou bénéfiques, en fonction du traitement, de la source florale et de la quantité fournie.

Les chercheurs ont cependant constaté que le miel transformé perd certains de ces bénéfices, contrairement au miel brut. "Les études futures devraient se concentrer sur le miel non transformé et sur une source florale unique. L'objectif serait de mieux comprendre les nombreux composés du miel qui peuvent faire des merveilles pour la santé. Nous avons besoin d'un produit cohérent qui puisse offrir des avantages constants pour la santé", a souligné Tauseef Khan.