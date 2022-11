Non, l’Etat ne veut pas vacciner les bébés contre la grippe et la Covid

L'ESSENTIEL Le vaccin anti-Covid qui peut être injecté aux enfants de plus de 5 ans est une forme pédiatrique du vaccin Pfizer-BioNTech "qui est trois fois moins dosée que la forme adulte du vaccin".

Il n’existe pas à ce jour de vaccin combiné contre la Covid-19 et la grippe saisonnière.

C’est une intox ! Depuis quelques jours, une fausse campagne pour la vaccination des bébés contre la Covid-19 et la grippe saisonnière circule sur les réseaux sociaux. L’affiche en question représente un nourrisson surplombé des formules : "Grippe et Covid-19. Avec mes vaccins, papy et mamie seront près du sapin. Simplifiez-vous la vie : réalisez vos deux injections en même temps".

Une vraie campagne de vaccination détournée

Le visuel est d’autant plus trompeur qu’en bas de l’affiche figurent des logos officiels des autorités - gouvernement et Agence régionale de santé (ARS) - mais aussi des slogans qui existent bel et bien, comme "Tous vaccinés, tous protégés". Piégés, de nombreux internautes opposés à la vaccination contre le coronavirus ont partagé ou commenté le contenu sans prendre la peine de vérifier. "Pire que bêtes, criminels", réagit une internaute, "Nous sommes en plein délire", écrit une autre.

Dans la foulée, le compte Twitter anti-fake news de l’Agence française de presse, "AFP Factuel", a alerté qu’il s’agissait d’un photomontage créé à partir d’une vraie campagne de vaccination à l’attention des seniors, lancée en novembre 2021 par l’ARS Provence-Alpes-Côte d’Azur. La photo du bébé en question, elle, peut être retrouvée dans la banque d’images PNG All en utilisant la fonction "recherche d’image inversée" de Google.

La vaccination anti-Covid n'est pas ouverte aux enfants de moins de 5 ans

Le site du gouvernement rappelle que la vaccination contre la Covid-19 n’est ouverte qu’aux enfants âgés de plus de 5 ans, et que la vaccination contre la grippe - certes possible pour les nourrissons de plus de 6 mois et même recommandée s’ils présentent des risques - concerne essentiellement les personnes âgées de plus de 65 ans qui souffrent de certaines maladies chroniques ou d'obésité. Les conditions pour faire les deux vaccins en même temps sont précisément détaillées sur le site de l'Assurance maladie.