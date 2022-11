Lentilles : 7 bonnes raisons pour la santé de manger ces légumineuses

L'ESSENTIEL D’après une étude publiée dans la revue Advances in Nutrition, la consommation régulière de légumineuses permettrait de réduire les taux d’incidence des maladies cardiovasculaires, des pathologies coronariennes et de l’hypertension.

Riches en protéines végétales, les lentilles sont de bonnes alternatives pour remplacer la viande et le poisson.

Vertes, corails, noires, rouges, brunes…Il existe différentes variétés de lentilles qui ont des goûts et des aspects différents. Originaires d’Asie centrale, les lentilles sont des légumineuses qui présentent de nombreux bienfaits pour la santé.

Les lentilles, des alliées pour le système digestif

La consommation de lentilles favorise la santé cardiovasculaire. Ces légumineuses renferment du potassium qui stimule la contraction des muscles, en particulier ceux du cœur. Ce minéral réduit également les mauvais effets du sel qui peut être responsable d’une pression artérielle élevée. Les fibres contiennent également de la vitamine B9 qui a un effet protecteur sur le cœur et qui booste la formation des globules rouges.

On le sait : les fibres facilitent le transit intestinal. Les lentilles contiennent un type de fibres qui alimentent les bonnes bactéries présentes dans l’intestin. "Les fibres jouent un rôle important dans la régulation de nos intestins et dans la protection du système immunitaire (…) Les aliments qui sont riches en fibres, comme les lentilles, nous aident à rester en bonne santé et actifs", a noté Elyse Homan, diététicienne, dans une interview accordée à la Clinique de Cleveland.

Les lentilles sont également des alliées contre les fringales et le grignotage entre les repas. En effet, ces légumineuses détiennent un indice glycémique faible et mettent du temps à être digérées par l’organisme. Elles favorisent donc la satiété.

Antioxydants, minéraux, fer… Quels sont les bienfaits des lentilles ?

Le fer est un oligo-élément essentiel au bon fonctionnement de l’organisme. Il participe notamment au transport de l’oxygène par le sang vers les cellules des tissus et des muscles, mais il fournit également de l’énergie au corps. En cas de fatigue, vous pouvez incorporer des lentilles à un plat pour vous redonner un coup de boost. Certains éléments favorisent aussi l’assimilation du fer par l’organisme. "Combinez les lentilles avec une source de vitamine C comme les tomates, les pommes de terre, les poivrons ou les choux de Bruxelles pour améliorer l'absorption du fer", a préconisé Elyse Homan.

Grâce à leur richesse en antioxydants, les lentilles luttent contre le stress oxydatif qui entraîne un vieillissement prématuré des cellules. Cette anomalie contribue à l’apparition de maladies chroniques telles que le diabète, le cancer, les pathologies inflammatoires ou la maladie d’Alzheimer.

Les lentilles sont de très bonnes sources de minéraux. Outre le potassium, elles contiennent du phosphore qui assure une bonne densité minérale osseuse pour la solidité des os et des dents.

Les légumineuses peuvent être une alternative quotidienne à la viande. Les lentilles ont notamment une concentration très élevée en protéines végétales qui peuvent remplacer les protéines animales contenues dans la viande rouge.