Comment trouver de la reconnaissance au travail ?

L'ESSENTIEL En France, 80.000 personnes seraient en détresse psychologique au travail et le burn-out en concernerait 7 %, soit 30.000 ; selon l’Institut de veille sanitaire.

Bien souvent, le manque de reconnaissance au travail est lié à un manque de communication.

Si l'activité professionnelle aide à s'accomplir, c'est qu'elle doit apporter une forme de reconnaissance pour donner du sens à ses efforts. Quand ce n'est pas le cas, c'est souvent à cause d'un manque de communication.

Comment savoir si son travail est valorisé ?

Si ses collègues ou ses supérieurs ne communiquent pas clairement leur reconnaissance, plusieurs indices et comportements permettent de savoir indirectement ce qu'ils pensent :

- les responsabilités et l'autonomie qui vous sont confié comme signe d'appréciation de votre travail.

- la prise en compte de votre opinion et de vos compétences.

- la communication directe sans passer par un intermédiaire.

Souvenez-vous qu'un patron ne complimente pas toujours directement ses employés mais que son comportement et la façon dont il exprime sa confiance montrent le plus souvent sa reconnaissance.

Que faire si vous manquez de reconnaissance ?

Si malgré tous vos efforts vous ne repérez aucune valorisation de votre activité professionnelle, n'hésitez pas à en parler soit au travers d'une réunion pour évaluer votre travail, soit en demandant directement à votre supérieur comment faire pour vous améliorer.

N'hésitez pas pour cela à vous spécialiser dans une compétence, aider vos collègues chaque fois qu'ils en ont besoin, et bien connaître vos collaborateurs pour éviter l'isolement.

En savoir plus : "Le pouvoir de la reconnaissance au travail: 30 fiches pratiques pour allier santé, engagement et performance" de Jean-Pierre Brun et Christophe Laval.