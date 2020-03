Le télétravail peut-il être source de burn-out ?

Avec près d'un quart des Français qui seraient en télétravail pendant le confinement, c'est toute une nouvelle organisation qui doit être pensée et mise en place. Au-delà du simple fait de travailler chez soi, l'isolement du télétravailleur et l’augmentation de sa charge de travail peuvent être à l'origine de véritables burn-out.

Télétravail, vrai ou faux ami ?

Longtemps pensé comme une solution à la prévention du burn-out grâce à l'équilibre qu'il apporte entre la vie professionnelle et la vie privée, en limitant essentiellement les déplacements et la fatigue, le télétravail imposé à de nombreux salariés 5 jours sur 7 pourrait au contraire favoriser le surmenage et les troubles anxieux.

C'est en tout cas ce qu'affirme l'Organisation Internationale du Travail (OIT) qui s'appuie sur des recherches menées dans 15 pays. À petite dose le télétravail est intéressant pour prévenir le surmenage, mais à forte dose, le chevauchement entre la vie privée et la vie professionnelle entraîne des niveaux de stress plus élevés, avec des troubles du sommeil.

Comment s'organiser pour télétravailler dans les meilleures conditions ?

En période de confinement, le niveau de stress est naturellement plus élevé en raison non seulement de la peur de la contamination, mais aussi du sentiment de privation de liberté, sans oublier la présence des enfants à la maison et l'absence de formation quant au télétravail.

Pour éviter de sombrer dans le surmenage ou la panique, il est important de commencer par s'aménager un lieu dédié dans le logement et se déconnecter régulièrement en faisant des pauses et en essayant de conserver des horaires de travail similaire à d'habitude. Essayez de synthétiser les échanges qui peuvent rapidement prendre plus de temps à distance avec vos collègues.

Enfin, en dehors des horaires de travail, réservez-vous du temps en famille, pour faire des activités loin des écrans, du sport, de la relaxation, et prendre des nouvelles de vos proches.

Source : Rapport de l’OIT, “Travailler en tout temps, en tout lieu: les effets sur le monde du travail”, disponible sur : https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_544138/lang--en/index.htm