Un «kit de survie» pour aider les étudiants en mal-être

L'ESSENTIEL L’association Nightline France voit le jour en 2016 sous la forme d’une ligne d’écoute anonyme et gratuite, ouverte de 21h à 2h30. Sa mission : prêter une oreille aux étudiants avec des problèmes de santé mentale. Elle a reçu au total 13.372 appels et messages sur l’année universitaire 2021-2022, dont 18 % concernaient des pensées suicidaires.

En 2021, pas moins de 36,6 % des étudiants ont déclaré des symptômes dépressifs, contre 20,1 % de la population générale, selon une enquête réalisée par l’Observatoire de la vie étudiante.

"Tout le monde a une santé mentale et, comme pour la santé physique, il existe des outils concrets et accessibles pour en prendre soin." L’association Nightline, fondée en 2016 par des étudiants pour des étudiants, a présenté cette semaine un nouvel outil destiné à prendre soin de sa santé mentale, à l’heure où, selon une enquête de La Mutuelle des Etudiants (LMDE), 70 % d’entre eux se disent en situation de mal-être et que 36 % avouent avoir des idées suicidaires.

Un parcours personnalisé autour de mini-jeux

Dévoilé par un de ses ambassadeurs, le Youtubeur Cyril North, il s’agit d’un "kit de (sur)vie" digital conçu pour accompagner les jeunes et les aider à soutenir leurs proches, grâce à une série d’outils concrets utilisés notamment par les thérapies comportementales et cognitives (TCC) et centrés sur les émotions, les pensées, les actions... "Nous les avons adaptés en version digitale et ludique de manière à ce qu’ils soient parlants pour la population étudiante", explique Eléonore Jarrige, psychologue associée au projet. L’association propose ainsi un parcours personnalisé qui inclut des mini-jeux, des entraînements, des activités et des fiches synthétiques.

Au début de son parcours, l'utilisateur se voit poser une question toute simple et pourtant essentielle : "Comment ça va, vraiment ?". En fonction de sa réponse ("Bof", "je n’ai pas les mots", "Tout va bien"...), il est ensuite orienté vers des ressources qui correspondent le mieux à sa situation. Un autre volet, baptisé "J'ai un(e) ami(e) qui va mal", est proposé pour donner des clés pour soutenir un proche en souffrance. Un "Mini-Dico" est également accessible pour informer les jeunes sur le meilleur vocabulaire adapté à son mal-être.

Des conseils pratiques pour améliorer sa santé mentale

En cliquant sur les différents outils ("Activation comportementale", "Journal de la gratitude", "Relaxation - Méditation", "Identifier ses émotions", "Poser ses maux"...), l’utilisateur peut alors accéder à toutes sortes de conseils ludiques et d’exercices pratiques pour venir à bout de son mal-être. Parmi les entraînements proposés, on peut tomber par exemple sur un jeu de société permettant d’identifier "les choses qui me font du bien" ou bien de repérer "la petite voix intérieure [qui] a tendance à dramatiser ou exagérer" les situations vécues par la personne, et ainsi "apprendre à reconnaître les distorsions cognitives", affirme Nightline.

Venant compléter les actions déjà menées par l’association (service d’écoute gratuit, nocturne et anonyme pensé par et pour les étudiants, campagnes de prévention, plaidoyers auprès des institutions...), ce "kit de (sur)vie" redirige enfin vers des ressources extérieures lorsque cela est nécessaire, comme un annuaire de professionnels de la santé mentale, le numéro national de prévention du suicide 3114, ou encore le site soutien-etudiant.info.