Epilepsie : à 4 ans, il sauve sa mère en pleine crise

L'ESSENTIEL L’épilepsie est plus fréquente chez les enfants et les personnes âgées, d’après Ameli Santé.

Chaque année, 40.000 nouveaux cas de crise épileptique sont enregistrés en France.

Dans l’Hexagone, près de 600.000 personnes sont concernées par l’épilepsie, une maladie chronique du cerveau. La principale manifestation de cette pathologie est la crise d’épilepsie qui "se caractérise par des manifestations physiques transitoires qui résultent de décharges électriques brusques et excessives d’influx nerveux dans le cerveau, véritables "éclairs" parcourant de nombreux neurones", selon Ameli Santé, la plateforme de l’Assurance maladie.

Crise d’épilepsie : l’appel d’un petit garçon pour aider sa mère

Kayla Mohr, une américaine vivant dans l’État du Wisconsin, est atteinte d’épilepsie depuis une dizaine d’années. En cas de crise, elle avait indiqué à Logan, son petit garçon de quatre ans, qu’il devait aller prévenir son père afin de l’aider.

Cependant, un matin Kayla Mohr est touchée par une crise d’épilepsie tandis qu’elle prépare ses enfants pour l’école. De son côté, son mari est déjà parti au travail. Au début de l’épisode, la jeune maman a le temps de s’assoir et d’appeler les secours, mais la crise devient de plus en plus importante et elle ne parvient pas à répondre aux questions de l’opératrice des urgences.

"Vous ne pouvez pas entraîner un enfant à faire ça, c'est juste l’instinct"

Logan prend alors le relais. Dans l’enregistrement de l’appel diffusé par HLN, une chaîne de télévision américaine filiale de CNN, le jeune garçon répond aux questions des urgences. Il indique notamment que sa mère fait une crise et "qu’elle tremble de la tête et des jambes". Il précise également qu'elle n’est pas en capacité de répondre au téléphone quand l’opératrice le lui demande. "Est-ce que le problème de ta mère est une crise d’épilepsie ?", questionne l’opératrice. Logan lui répond alors que oui.

Une ambulance est envoyée chez Kayla Mohr afin de la prendre en charge. Pendant ce temps, Logan est resté au téléphone avec les urgences. Sa petite sœur âgée de un an est près de lui. "Vous ne pouvez pas entraîner un enfant à faire ça, c'est juste l’instinct", a déclaré Kayla Mohr à HLN.

Pour le féliciter et le remercier, Logan a été reçu par le shérif de la région et a reçu un certificat de secourisme. Il a également rencontré l’opératrice des urgences avec qui il a communiqué.