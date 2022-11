Les recommandations alimentaires pour les jeunes enfants étonnent les parents

L'ESSENTIEL Les conseils que les parents acceptent le mieux de mettre en pratique sont d’ordre éducatifs.

Faire confiance à l’appétit de son enfant fait par exemple partie de ces conseils.

Un peu plus d’un an après la publication des recommandations alimentaires actualisées pour les enfants de 4 mois à 3 ans, les résultats d’une enquête auprès des parents viennent d’être rendus public. Ainsi, huit groupes de quatre à cinq parents ont dû répondre à des questions sur leur appréciation et leur compréhension de ces nouvelles recommandations alimentaires. Résultat : ils restent sceptiques quant à certains conseils.

Les parents étonnés par certaines recommandations

Tout d’abord, les parents ont du mal à comprendre que l’ajout de matières grasses soit recommandé dans les préparations maison ou dans les petits pots qui n’en contiennent pas. En effet, depuis plusieurs années, les conseils en termes de santé publique sont plutôt de diminuer les matières grasses, tout comme le sucre et le sel… D’ailleurs, le miel serait aussi bénéfique pour les jeunes enfants, ce qui a beaucoup étonné les parents.

Les auteurs des recommandations estiment qu’il faut exposer les bébés dès leur quatrième mois de vie à des produits allergènes. Selon la Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes (DGCCRF), “un allergène est une substance qui déclenche l'allergie, ensemble de réactions du système immunitaire de l'organisme à la suite d'un contact, d'une ingestion, voire d'une inhalation dans le cas d'un allergène alimentaire”. Le but est donc que les bébés soient exposés tôt pour qu’ils développent une meilleure tolérance, ce qui a encore une fois surpris les parents interrogés.

Ajuster les recommandations alimentaires à la pratique des familles

Il est d’ailleurs recommandé de donner, dès que cela est possible, des produits céréaliers et des légumes secs aux enfants car, en plus d’être allergènes, ils contiennent également des fibres et des protéines végétales qui sont très intéressantes d’un point de vue nutritif.

Autre chose qui a interrogé les parents : la possibilité d’alterner entre lait de croissance et lait de vache entier UHT dès un an, alors que ce dernier était jusqu’à présent déconseillé à cet âge. De plus, les yaourts nature au lait entier peuvent aussi remplacer les préparations lactées spécialisées. L’actualisation de ces deux recommandations pour des produits de la grande distribution est néanmoins une bonne nouvelle pour beaucoup car ils coûtent moins chers que les produits spécifiques pour les enfants.

"Ces enquêtes qualitatives sont indispensables avant de lancer des campagnes de prévention auprès de la population, explique à Sciences et Avenir Corinne Delamaire, auteure, chargée d’expertise scientifique en santé publique et qui a participé à ce projet. Elles permettent de réajuster le message en fonction des pratiques réelles des familles".