«Blues des anniversaires» : un homme dépressif tente de se suicider à plusieurs reprises

L'ESSENTIEL Le stress procuré par les anniversaires contribuerait fortement à l'augmentation des crises cardiaques et des suicides qui adviennent lors de cette date spéciale.

Plusieurs personnages célèbres sont morts le jour de leur anniversaire : l’actrice Ingrid Bergman, l’artiste Raphaël et le dramaturge William Shakespeare.

Ce n’est pas un mythe mais une vraie maladie : le "blues des anniversaires", déjà observé avec un taux de suicide accru lors de ces dates. Récemment, des psychiatres ont étudié le cas d'un sexagénaire asiatique qui a tenté de se suicider à plusieurs reprises quand il vieillissait d'un an. Leurs travaux ont été publiés dans la revue Psychiatry Research Case Reports. Ils estiment que son histoire est l’illustration de l'existence de ce trouble controversé.

Certains anniversaires plus à risque de suicide que d'autres

Selon le Dr Chih-Yu Chang, principal auteur de l'étude, et ses collègues, ce phénomène s’expliquerait par plusieurs facteurs. Les anniversaires pourraient en effet servir de "rappel de la mortalité" et "inciter les individus à réfléchir aux échecs de leur vie".

C’est cet état mental qui a poussé le sexagénaire marié, vraisemblablement autiste, a essayer de commettre l’irréparable à plusieurs reprises : à ses 52 ans, 58 ans et 60 ans, peut-on lire dans Mail Online qui reprend l'histoire. Ces âges ne sont pas anodins : "certains anniversaires marquants peuvent accroître le risque de suicide chez les personnes touchées par le blues de l'anniversaire", a déclaré l'équipe qui a désigné les 40ème, 50ème, 60ème et 70ème anniversaires comme étant "porteurs d'une signification plus symbolique que les autres".

Cependant, "toute date ayant une signification personnelle ou sociale" peut constituer un facteur de risque. Pour la victime par exemple, le fait d'avoir 60 ans revêt une importance culturelle et symbolise la "complétude", ont-ils écrit.

Éviter le suicide le jour de l'anniversaire avec une prise en charge médicale

L'homme, qui était soigné à l'hôpital universitaire national Cheng Kung à Taiwan, a dit aux médecins : "Je veux mourir le jour de mon anniversaire, quoi qu'il arrive". Il a été soigné, a reçu une thérapie cognitivo-comportementale, des médicaments et a participé à des séances thérapeutiques de musique et d'ergothérapie.

L'équipe a déclaré que le jour de son anniversaire avait été très dur pour le patient : il est resté recroquevillé dans son lit, tremblant, refusant de rencontrer ou de parler à qui que ce soit. Le jour suivant, son "comportement s'est amélioré". Il a même remercié le personnel de l'avoir "sorti des portes de la mort", selon le Dr Chih-Yu Chang et son équipe pour qui les traits de caractère autistiques peuvent également contribuer au blues de l'anniversaire.

En effet, l'inflexibilité cognitive, un trait caractéristique des personnes atteintes du spectre autistique, peut en effet accroître la tendance aux idées suicidaires "en raison d'une rumination plus importante", expliquent-ils.

Au-delà des suicides, le taux de décès serait plus élevé lors de ce jour de fête avec une augmentation du nombre de crises cardiaques de 18,6 % et des chutes mortelles (+ 44 %), ce qui montre que l’on a plus de risque de mourir le jour de notre anniversaire qu’un autre jour de l’année.